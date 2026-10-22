Sturm Graz - Marseille : les compositions officielles

Le climat s’améliore quelque peu à Marseille. Après un début de saison très inquiétant, notamment en championnat, les Olympiens viennent d’enchaîner deux victoires consécutives en Ligue 1, à Troyes (0-2) et à Angers (2-5). Il faut maintenant que l’éclaircie atteigne la Ligue Europa, puisque les Phocéens se déplacent sur la pelouse de Sturm Graz à 18h45. Les hommes de Genesio se sont inclinés lors des deux premiers matchs de Coupe d’Europe, un résultat est donc primordial pour se positionner dans la course à la qualification au tour suivant. Bezahaf et Garcia seront les latéraux du soir, avec Kondogbia, Gomes et Kamissoko au milieu. Devant, Maupay et Abdallah entoureront Gouiri, titulaire dans l’axe.

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Les Autrichiens sont quatrièmes de leur championnat, à sept points du leader, le SK Rapid. En C3, les hommes d’Ingolitsch ont concédé le match nul lors de la réception du Stade rennais (0-0) avant de s’incliner sèchement sur la pelouse de Bournemouth (3-0). Les Noir et Blanc ont donc, eux aussi, besoin d’un bon résultat ce soir pour se replacer dans le top 24 de cette phase régulière. Malić, Quarshie et Koller formeront une défense à trois, tandis que Seidl et Diakité seront les deux buteurs de Sturm Graz ce soir.

Les compositions

Sturm Graz

Marseille