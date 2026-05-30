Portugal : Martínez voit CR7 à la Coupe du Monde 2030

Alors que le Mondial 2026 n’a même pas débuté, la Coupe du Monde 2030 qui fait déjà parler. En effet, organisée notamment au Portugal, en Espagne et au Maroc, le sujet de la présence de Cristiano Ronaldo continue d’alimenter les discussions. À 45 ans au moment de la compétition, l’attaquant portugais reste pourtant dans les plans de son sélectionneur Roberto Martínez, qui ne ferme absolument pas la porte à son capitaine historique.

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Interrogé sur la radio Cadena Ser, le technicien portugais s’est montré très clair sur sa position, estimant que la présence de Ronaldo ne devrait même pas faire débat. « Personne ne devrait en douter (qu’il puisse jouer en 2030) », a-t-il affirmé, avant d’ajouter : « il l’a mérité. » Pour Martínez, la longévité et la mentalité de son leader expliquent cette confiance totale, alors que le quintuple Ballon d’Or continue de repousser les limites de l’âge au plus haut niveau. Toutefois, CR7 ne devrait pas aller jusqu’au Mondial 2026…