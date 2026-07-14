Coupe du Monde 2026 : Gianni Infantino s’est envolé pour le Qatar en pleine compétition

À la veille des demi-finales de la Coupe du Monde 2026, Gianni Infantino a quitté les États-Unis pour rejoindre le Qatar. Présent tout au long du tournoi nord-américain, le président de la FIFA s’est envolé depuis Miami, où il avait assisté au succès de l’Angleterre contre la Norvège, afin de rendre un dernier hommage à l’ancien émir du Qatar, le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, décédé dimanche à l’âge de 74 ans. Le dirigeant du football mondial a été aperçu parmi les personnalités venues assister aux cérémonies organisées à Doha, dans un pays placé en deuil national.

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Très proche des autorités qataries depuis l’organisation de la Coupe du Monde 2022, Infantino devrait néanmoins retrouver les États-Unis dans les prochaines heures afin d’assister à la fin du tournoi. Ce déplacement intervient alors que la France, l’Espagne, l’Angleterre et l’Argentine se disputent les deux places en finale. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le patron de la FIFA quitte une grande compétition en cours de route, lui qui avait déjà suscité la polémique lors du Mondial féminin 2023 avec plusieurs déplacements en jet privé.