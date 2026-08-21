Ligue 1 : Abdelatif Kherradji devrait arbitrer malgré sa condamnation pour violences conjugales

Condamné mercredi à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales par le tribunal correctionnel de Nîmes, Abdelatif Kherradji devrait malgré tout pouvoir continuer à arbitrer en Ligue 1. Selon RMC Sport, le nom de l’arbitre de 40 ans figure dans le guide officiel de la saison 2026-2027 transmis jeudi aux médias par la Ligue. Il n’a toutefois pas été désigné pour la première journée. La Fédération française de football, informée de sa condamnation, ne s’est pour l’instant pas publiquement prononcée sur une éventuelle sanction sportive.

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Kherradji était poursuivi pour deux épisodes de violences sur son ex-compagne, survenus les 13 mars et 13 mai, ayant entraîné trois jours d’ITT pour la plaignante. L’arbitre, qui a évoqué devant les enquêteurs une agression réciproque et a également déposé plainte, devra par ailleurs suivre un stage de prévention contre les violences conjugales. D’après l’un de ses avocats, la condamnation n’a pas été inscrite à son casier judiciaire afin qu’elle n’ait « aucune incidence professionnelle ». Ses conseils se réservent néanmoins la possibilité de faire appel si la FFF décide de le sanctionner. Kherradji compte à ce jour 28 matchs arbitrés en Ligue 1 et 90 en Ligue 2.