Paris FC : les grosses annonces de Marco Neppe avant la fin du mercato

À un peu plus de deux semaines de la fermeture du mercato, le Paris FC semble avoir réalisé l’essentiel de son recrutement. Lassine Sinayoko, Pablo Pagis, Patrick Zabi et Emmanuel Mbemba ont rejoint le club, tandis que les transferts définitifs de Luca Koleosho et Diego Coppola ont également été bouclés. Un mercato qui a permis de rajeunir et de rééquilibrer l’effectif mis à la disposition du nouvel entraîneur Liam Rosenior. Marco Neppe, directeur sportif du PFC, se montre d’ailleurs pleinement satisfait du travail réalisé. : « il y avait une volonté d’apporter du sang neuf et les transferts de Noah Sangui, de Rudy Matondo l’an passé puis de Koleosho, Zabi et Mbemba ont comblé notre déficit à ce sujet. Et on s’est aussi renforcés en termes d’expérience de la Ligue 1 avec Sinayoko et Pagis », a-t-il déclaré.

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Le dirigeant parisien a surtout profité de cette prise de parole pour fermer catégoriquement la porte à plusieurs départs importants. Malgré les sollicitations ou les interrogations entourant leur avenir, Ilan Kebbal, Moustapha Mbow et Adama Camara resteront au Paris FC cette saison. « Je peux dire que les choses sont très claires avec ces joueurs. Ils le savent, le club tient énormément à eux et ils n’ont jamais exprimé un quelconque désir de partir. Kebbal, Mbow et Camara ne partiront pas cet été. Nous avons, eux comme nous, la volonté de continuer à grandir et de passer les prochaines étapes ensemble», a-t-il assuré, alors qu’Adama Camara est un profil qui plaît en France et à l’étranger.

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Du mouvement également dans le sens des départs

Même discours concernant Obed Nkambadio, devancé par Kevin Trapp dans la hiérarchie la saison dernière : « On en a parlé franchement avec lui et son agent et Obed veut vivre cette expérience avec ce nouveau staff. On a deux gardiens fantastiques, qui s’entendent bien et qui ont une saine émulation. Obed est jeune (24 ans) et sait qu’il va encore progresser avec nous». Reste désormais à savoir si le Paris FC profitera des derniers jours du marché pour réaliser une ultime opération.

Car malgré le départ surprise à la retraite de Ciro Immobile, à 36 ans, la direction parisienne ne semble pas considérer l’arrivée d’un nouvel attaquant, mais Marco Neppe laisse toutefois une petite ouverture jusqu’à la clôture du marché : « rien n’est définitif avant la fin du mercato. Mais que ce soit clair : nous avons entièrement confiance dans ce groupe et on est focus sur le premier match à Troyes ». Des mouvements restent en revanche possibles dans le sens des départs, même si Marco Neppe n’a pas souhaité s’exprimer sur ces dossiers. Plusieurs joueurs pourraient disposer d’un temps de jeu très limité sous les ordres de Liam Rosenior et chercher une porte de sortie avant le 1er septembre…