Brest, PSG : Yohan Cabaye sort du silence sur son avenir

Cité du côté de Brest pour potentiellement succéder à Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif, Yohan Cabaye a pris la parole lors d’un media day organisé par le PSG, à huit jours de la demi-finale de Youth League face au Real Madrid : «des sollicitations, j’en ai, en France, à l’étranger, notamment en Angleterre. C’est le fruit du travail que j’ai pu réaliser et je le prends avec humilité. Le plus important est d’être concentré sur nos objectifs, la Youth League, être à l’écoute du staff et des joueurs, et la Coupe Gambardella. Mon cas personnel est secondaire et passera toujours après le club. Priorité à ce qu’il va se passer là», a-t-il indiqué.

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Arrivé en 2021 en tant que coordinateur sportif chez les jeunes, Cabaye avait ensuite été promu directeur sportif du centre de formation à partir de 2024. Aujourd’hui, la formation francilienne se porte bien : les U17 devraient jouer les phases finales des championnats de France (ils sont leaders de U17 Nationaux), tout comme les U19 qui joueront en plus une demi-finale de Coupe Gambardella face à Nantes, et de Youth League, donc, face au Real Madrid.