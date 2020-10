Thibaut Courtois et Sergio Agüero se chambrent en ligne !

Avec le confinement, certains ont découvert ou redécouvert l'existence de leur console de jeu. Les sportifs et les footballeurs n'ont pas dérogé à la règle, certains n'hésitant pas à s'afficher sur le site de streaming en direct Twitch. C'est la cas de Sergio Aguero et de Thibaut Courtois.

Lors de l'une de ces sessions gaming, l'attaquant argentin et le gardien belge se sont adonnés à un petit chambrage en jouant à Among Us, un jeu où mentir devient un art. C'est d'ailleurs à ce propos que le chambrage a commencé. Le joueur du Real Madrid a lancé au Kun : « tu sais très bien mentir. A chaque fois que tu tombes dans la surface, les arbitres sifflent penalty ». Ce à quoi le joueur de City, actuellement blessé au genou, a répondu : « ne me chauffe pas. Quand je jouerai contre toi, je marquerai et je le célébrerai en te criant au visage ». À voir si cela va avoir une incidence sur les joueurs s'ils venaient à se rencontrer un jour sur le terrain.