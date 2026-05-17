Strasbourg : Emegha a un message pour les supporters avec qui il s’est «embrouillé»

Alors qu’il rejoindra Chelsea cet été, Emmanuel Emegha a tenu à adresser un message de remerciement aux supporters de Strasbourg. Dans un entretien accordé à Ligue1+ et diffusé en marge de la rencontre face à Monaco ce dimanche soir, l’attaquant néerlandais a exprimé sa gratitude envers le club et les fans… même ceux avec qui il a pu «s’embrouiller».

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«Je veux remercier tout le monde du fond du coeur parce qu’au final, Strasbourg a joué un rôle énorme dans ma carrière, confie-t-il. J’y ai vécu mes meilleurs moments et aussi mes moments les plus difficiles. Je suis vraiment content pour tout ce qu’il s’est passé (…) Ce que j’ai à dire au peuple strasbourgeois ? Je veux dire merci à tout le monde, tous les supporters avec qui je me suis embrouillé, avec qui j’ai rigolé, avec qui j’ai parlé. Ce club va me manquer, Strasbourg est un club dans mon coeur pour toute ma vie.»