Le choix fort de Luka Modric sur CR7 et Messi

Interrogé par le Corriere della Sera, Luka Modric a répondu à de nombreuses questions, et a notamment évoqué plusieurs sujets dans lesquels la curiosité n’était pas un vilain défaut. En effet, le milieu de terrain croate s’est vu répondre à l’ultime question "Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ?" Un éternel débat qui dure depuis de très longues années dans le football mondial, mais le joueur de l’AC Milan n’a pas traîné à répondre, et de manière évidente : "Je n’aime pas la question, ils ont marqué une époque. Je suis plus attaché à Cristiano car j’ai joué avec lui, je vous assure que ce n’est pas seulement un grand footballeur, mais une personne incroyable. Elle a un cœur énorme, les gens ne le savent pas." a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

À 40 ans, le finaliste de la Coupe du Monde 2018 n’a pas raccroché les crampons et continue de briller en Europe. Une trajectoire qui n’a pas été prise par le Portugais et l’Argentin, tous deux partis dans des zones bien éloignés du continent avec des destins différents. Cependant, leur rivalité ne cesse une nouvelle fois d’être mise en lumière grâce aux joueurs qui ont fréquenté l’un des deux au cours de leur carrière. La question n’est finalement pas délicate pour tous.