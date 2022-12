OM - Toulouse : les compositions officielles

L’attente est enfin terminée ! Après un mois et demi de pause, afin de laisser place à la Coupe du Monde, la Ligue 1 a repris ses droits. Actuellement au pied du podium, l’Olympique de Marseille (4e) affronte ce jeudi à l’Orange Vélodrome le Toulouse FC (12e), en clôture de cette 16ème journée du championnat de France. Les hommes d’Igor Tudor, vainqueurs successivement de l’OL (1-0) et l’ASM (2-3) avant la trêve, tenteront de réaliser la passe de trois afin de retrouver le podium et entamer cette “deuxième saison” du bon pied. De leur côté, les Toulousains voudront stopper leur mauvaise série de trois revers consécutifs (Lens, Monaco et Rennes) pour se relancer et débuter une nouvelle dynamique. Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h.

Pour cette seizième sortie de la saison, Igor Tudor ne bouleverse pas ses bonnes habitudes avec la mise en place de son traditionnel 3-4-3. Chancel Mbemba, Léonardo Balerdi et Samuel Gigot sont alignés en défense, derrière l’entrejeu composé de Pape Gueye et Valentin Rongier. Jonathan Clauss et Sead Kolasinac tiendront le rôle de piston. Enfin, le trio offensif sera composé de Dimitri Payet, Alexis Sanchez et Cengiz Under. Du côté des visiteurs, Philippe Montanier reconduit son 4-3-3 si souvent utilisé lors de cet exercice 2022-2023 avec un milieu composé de Branco Van den Boomen, Stijn Spierings et Brecht Dejaegere. Thijs Dallinga est aligné en pointe, accompagné par Farès Chaibi et Rafael Ratao.

Valentin Rongier délivre déjà l’OM !

Les compositions d(équipes :

OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Clauss, Gueye, Rongier, Kolasinac - Under, Sanchez, Payet

Toulouse : Dupé - Sylla, Rouault, Nicolaisen, Elebi - Van den Boomen, Spierings, Dejaegere - Chaibi, Dallinga, Ratao

