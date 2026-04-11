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Liga

Le geste délirant des joueurs de l’Espanyol avant le derby face au Barça

Par Tom Courel
1 min.
Les joueurs de l'Espanyol célèbrent un but @Maxppp
Barcelone 4-1 Espanyol

Le derby catalan est déjà lancé ! Ce samedi, le Spotify Camp Nou accueille le choc entre le FC Barcelone (leader de Liga) et son voisin l’Espanyol (10e) à 18h30. Les Blaugranas ont une avance confortable au classement — puisque le Real Madrid a perdu des points contre Gérone hier — et jouent avec un effectif quasiment au complet. Cependant, les visiteurs semblent bouillants avant d’affronter les hommes d’Hansi Flick

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El Chiringuito TV
🔵🚌 ¡La expedición perica, muy motivada en su llegada al Camp Nou! #LALIGAEASPORTS

👐 Los jugadores del Espanyol han llegado golpeando los ventanas de su bus.

📹 @10JoseAlvarez
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En effet, les joueurs de l’Espanyol sont arrivés vers l’antre azulgrana en frappant les fenêtres de leur bus, comme le montrent ces images postées par El Chiringuito sur X. Bien évidemment, les forces de l’ordre étaient présentes autour du moyen de transport pour contenir les supporters des deux équipes. Rendez-vous dans quelques minutes sur le rectangle vert.

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