Le geste délirant des joueurs de l’Espanyol avant le derby face au Barça

Le derby catalan est déjà lancé ! Ce samedi, le Spotify Camp Nou accueille le choc entre le FC Barcelone (leader de Liga) et son voisin l’Espanyol (10e) à 18h30. Les Blaugranas ont une avance confortable au classement — puisque le Real Madrid a perdu des points contre Gérone hier — et jouent avec un effectif quasiment au complet. Cependant, les visiteurs semblent bouillants avant d’affronter les hommes d’Hansi Flick

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En effet, les joueurs de l’Espanyol sont arrivés vers l’antre azulgrana en frappant les fenêtres de leur bus, comme le montrent ces images postées par El Chiringuito sur X. Bien évidemment, les forces de l’ordre étaient présentes autour du moyen de transport pour contenir les supporters des deux équipes. Rendez-vous dans quelques minutes sur le rectangle vert.