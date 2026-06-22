Argentine - Autriche : les notes du match

L’Argentine et l’Autriche s’affrontaient pour le match de la première place du groupe J ce lundi soir, à Dallas. Vainqueur de l’Algérie (3-0) grâce à un triplé de sa légende Lionel Messi, la formation albiceleste partait logiquement avec les faveurs des pronostics face à une Autriche qui s’était sortie du piège jordanien (3-1). Pour ce match, Lionel Scaloni a reconduit son 4-4-2, mais avec un petit changement : Montiel était remplacé par Molina. En plus de sécuriser la première place, les Argentins pouvaient également faire entrer leur capitaine un peu plus dans l’histoire. En effet, un seul but de Messi permettait à l’ancien Culé, titulaire ce soir, de reprendre son statut provisoire de meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 et surtout de passer devant Miroslav Klose et donc de devenir le meilleur artilleur de l’histoire des Coupes du Monde. En attendant, peut-être, Kylian Mbappé.

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Désireux de se mettre à l’abri au plus vite, les joueurs de Lionel Scaloni ont rapidement mis le feu à l’Autriche en obtenant un penalty, après consultation de la VAR, suite à un double tacle de deux Autrichiens sur Martinez. Messi ne pouvait pas rêver mieux pour dépasser Klose. C’était sans compter sur le charme du football, qui avait décidé que la Pulga allait rater son penalty (7e). Ce n’était que partie remise… Brouillonne, l’Argentine a fait face à des adversaires courageux, très présents dans leur pressing. L’objectif des hommes de Ralf Rangnick était simple : cadenasser l’axe et pousser les Argentins à évoluer sur les côtés. Pas de quoi faire trembler les champions du monde en titre ni Messi qui a eu deux actions franches. Mais à chaque fois, David Alaba était là pour l’empêcher de marquer (19e, 32e). La Pulga allait-elle être privée de son record ?

Messi guide à nouveau l’Argentine

La délivrance est finalement arrivée à la 39e minute quand Thiago Almada s’est judicieusement effacé sur un centre de Facundo Medina pour laisser son capitaine ouvrir le score et devenir le meilleur buteur de l’histoire en Coupe du Monde (1-0, 39e). Au terme de cette première période plus symbolique que spectaculaire en termes d’occasions de but, l’Argentine assurait l’essentiel, à savoir un succès qui la qualifiait pour les seizièmes de finale. Au retour des vestiaires, l’Autriche est revenue avec autant de bonnes intentions en exerçant un gros pressing. Une bonne entrée qui a permis à Marcel Sabitzer de faire briller Emiliano Martinez sur coup franc (55e). En face, les Albicelestes peinaient à maintenir le rythme. Ce qui ne signifiait pas que les champions du monde dormaient. Bien au contraire.

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Patients, ils faisaient tourner le cuir tranquillement, en attendant de trouver la faille. Et en trois minutes, ça aurait pu faire mouche si les tentatives d’Enzo Fernandez et de Messi n’avaient pas été repoussées par Kevin Danso (62e) et Alexander Schlager (65e). S’en sont suivi de longues minutes sans grand spectacle ni actions. En fin de match, l’Autriche multipliait les longs ballons aériens pour tenter de trouver les têtes de ses grands gabarits de devant. Sans succès. Un scénario parfait pour l’Argentine qui s’est donc imposée grâce au doublé de son capitaine. Car, oui, Messi s’est arraché dans le temps additionnel pour s’y reprendre à plusieurs fois pour s’offrir un doublé (2-0, 90e+5). Deux buts qui ont fait entrer Lionel Messi dans la légende et qui offrent surtout la première place au classement du groupe J et un billet pour les seizièmes de finale aux champions du monde.

Revivez le film du match

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L’Homme du Match - Messi (8,5) : un 17e but pour entrer un peu plus dans l’histoire. Après son triplé retentissant contre l’Algérie, le capitaine de l’Albiceleste (39 ans, mercredi) a de nouveau répondu présent, cette fois face aux Autrichiens, en reprenant parfaitement un centre de Medina (39e). Un quatrième but en deux matchs dans cette Coupe du Monde 2026 qui lui permet de devenir seul meilleur buteur de l’histoire du Mondial (17). Pourtant, son match avait mal commencé avec un penalty manqué (9e) et deux tentatives repoussées (19e, 32e). Mais comme souvent, il a su réagir pour faire basculer la rencontre et qualifier l’Argentine pour les 16es de finale. Dans une seconde période où son équipe a parfois semblé en panne d’idée offensivement, il peut terminer avec une passe décisive sur ce corner repris de la tête par González (74e). Mais il a finalement fini sur un doublé en toute fin de match pour déjà porter son total but à cinq réalisations dans ce Mondial (18 en Coupe du Monde) et sceller définitivement la victoire des siens (90e+5).

Argentine

- Martínez (5,5) : le gardien d’Aston Villa a passé une soirée globalement tranquille. Très peu sollicité par les Autrichiens, excepté sur ce coup franc direct de Sabitzer (55e), il s’est montré propre dans ses relances au pied et appliqué dans la gestion des phases défensives, profitant d’une attaque adverse peu emballante.

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- Molina (5,5) : titularisé à la place de Montiel, légèrement touché, le latéral droit a rendu une copie sérieuse. Solide défensivement et discipliné dans son couloir, il a surtout cherché à sécuriser son côté sans prendre de risques inutiles.

- Romero (6) : toujours aussi agressif dans les duels, l’Argentin n’a pas hésité à s’imposer dans les contacts, notamment face à Gregoritsch. Présent sur de nombreuses trajectoires de passes et de frappes, il a aussi répondu présent dans l’intensité, parfois à la limite. Touché physiquement, il est **remplacé par Otamendi (58e), qui s’est rapidement mis dans le ton avec un gros tacle (60e).

- L. Martínez (6) : attentif et bien placé, il a multiplié les interventions justes dans sa surface. Averti pour une faute (11e), il s’est ensuite repris avec une bonne couverture défensive (36e), restant globalement solide dans ses prises de décision et étant dominateur dans le domaine aérien.

- Medina (6,5) : déjà intéressant sur son couloir gauche face aux Fennecs, le défenseur de l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois été très actif. Propre dans ses transmissions et disponible offensivement dans un premier temps, il s’est surtout illustré en devenant passeur décisif sur le 17e but de Lionel Messi en Coupe du Monde (39e). Défensivement, il n’a jamais été réellement mis en difficulté par Posch et Schmid et a même sauvé l’Albiceleste avec une intervention in-extremis (82e). Remplacé par Nicolás Tagliafico (82e).

- Mac Allister (5,5) : peu porté vers l’avant, le milieu de terrain de Liverpool s’est surtout concentré sur l’équilibre collectif et la sécurisation des premières relances. Sérieux dans le repli et actif à la récupération, il a en revanche été moins à l’aise dans le jeu aérien et n’a pas pesé offensivement.

- E. Fernández (6,5) : présent dans l’animation du milieu, il a cherché en permanence à orienter le jeu vers l’avant et à accélérer les transitions. Actif entre les lignes, il a tenté de trouver des passes intéressantes dans le dernier tiers et s’est également signalé par un travail défensif constant. Son impact reste toutefois inégal dans les duels et certaines phases de possession, où il a parfois manqué de maîtrise.

- De Paul (5,5) : exilé le plus souvent sur le côté droit, il a travaillé sans ballon pour maintenir l’intensité et le pressing au milieu de terrain. Discret dans les phases offensives, il a peu influencé les derniers mètres, mais a compensé par une activité constante dans la récupération et les duels. Remplacé par Leandro Paredes (82e), qui disputait ses premières minutes dans ce Mondial.

- Messi (8,5) : voir ci-dessus

- Lautaro Martínez (6) : de nouveau préféré à Julián Álvarez, l’avant-centre de l’Inter Milan a été impliqué dans le premier fait marquant du match en obtenant un penalty dès la 5e minute de jeu. Généreux dans les efforts notamment défensifs et disponible dans la surface, il a pesé sans être décisif dans le jeu (0 tir tenté). Remplacé par Julián Álvarez (64e), auteur d’une entrée quasi quelconque.

- Almada (5) : très peu vu durant la rencontre, le joueur de l’Atlético de Madrid est tout de même impliqué sur le 17e but de Messi en Coupe du Monde. C’est d’abord lui qui a remonté le ballon, après une passe de Messi dos au jeu, pour trouver Medina sur le côté gauche. Et c’est encore lui qui a l’intelligence de laisser passer le ballon entre ses jambes pour permettre à Messi de reprendre le cuir en une touche. Pour le reste, il a semblé le plus souvent absent. Remplacé par Nicolás González (64e), dont la tête sur un corner tiré par Messi passe juste à côté de la cage de Schlager (74e).

Autriche

- A. Schager (5) : gardien de Salzbourg et international autrichien depuis 2019, Schlager gardait les cages de son équipe avec la mission délicate de contenir les offensives argentines. Il a rapidement été plongé dans le grand bain puisque Lionel Messi s’est présenté face à lui dès la 6e minute. Mais contre toute attente, l’octuple Ballon d’Or a totalement manqué sa tentative et n’a pas trouvé le cadre, laissant le portier sans intervention à effectuer. Plus tard, il s’est montré très autoritaire en réalisant une sortie impressionnante devant Enzo Fernández (31e). En revanche, il n’a rien pu faire à la 38e minute lorsque Messi a ouvert le score d’une frappe d’en dehors de la surface (1-0). Il s’est imposé sur un tir croisé de Léo Messi (65e), qui semblait pourtant hors cadre, avant de s’incliner une nouvelle fois face à La Pulga en fin de match (90e+5).

- Laimer (5,5) : connu pour sa polyvalence sous les couleurs du Bayern Munich, Konrad Laimer occupait le couloir gauche face à un adversaire de taille : Lionel Messi. Attendu dans ce choc au vu de son expérience du très haut niveau, il a néanmoins connu une première période compliquée. Souvent battu dans les duels, notamment face à Lautaro Martínez, il a eu du mal à imposer son impact habituel. Très porté vers l’avant, il a régulièrement repiqué dans l’axe sur son pied droit afin de chercher des centres ou des décalages, sans parvenir à faire réellement la différence. Il a obtenu un coup franc bien placé après une grosse faute de Romero (54e). Ensuite, il a écopé d’un stupide carton jaune après un mauvais geste envers Facundo Medina.

- Alaba (6) : quelques semaines après avoir officialisé son départ du Real Madrid, le capitaine autrichien semblait particulièrement inspiré dans ce premier acte. Positionné dans l’axe gauche de la défense, il a une nouvelle fois démontré toute sa qualité technique en cassant plusieurs lignes par la passe et en se projetant lorsque les espaces se présentaient. Défensivement, il a également répondu présent, à l’image de son énorme tacle dans sa surface devant Lionel Messi à la 19e minute. Son intervention la plus marquante est toutefois intervenue à la 31e minute lorsqu’il a sauvé les siens en repoussant une tentative cadrée de l’Argentin alors que son gardien était battu. Une première période de très haut niveau pour le défenseur de 33 ans. Remplacé par Marco Friedl (67e). L’entrant sera resté vigilant en défense.

- Danso (5) : l’ancien Lensois formait la charnière centrale avec David Alaba, occupant le côté droit de l’axe. Face aux déplacements constants de Lautaro Martínez, le défenseur de Tottenham a livré une prestation solide et appliquée. Moins spectaculaire que son capitaine, il a tout de même remporté la majorité de ses duels, notamment dans le jeu aérien où il a souvent pris le dessus. Sur l’ouverture du score de Lionel Messi, il semblait être sur la trajectoire de la frappe, mais n’a finalement pas pu empêcher le ballon de finir au fond des filets. Bien placé, Kevin Danso a repoussé un tir dangereux d’Enzo Fernández (62e). Il s’est fait humilier par Messi sur le but du 2-0, laissant l’Argentin filer au but.

- Posch (3,5) : installé dans son couloir droit habituel, le défenseur de Mayence était opposé à Thiago Almada. Très concentré dès les premières minutes, il a participé avec Xaver Schlager à un double tacle dans sa propre surface pour stopper Lautaro Martínez (4e). Une intervention qui a finalement débouché sur un penalty après consultation de la VAR, une décision sévère dont l’Autriche est sortie indemne grâce au raté de Lionel Messi (6e). Plus agressif dans ses interventions, il a ensuite écopé d’un carton jaune logique après un coup d’épaule dangereux sur Almada (40e). Offensivement, il a réussi quelques montées intéressantes, mais a totalement manqué son centre après avoir pris le meilleur sur son vis-à-vis juste avant la pause (45e). Il est venu commettre une nouvelle faute sur Martinez à la 57e. Remplacé par Alexander Prass (67e). L’entrant n’a rien apporté, perdant la plupart de ses duels, comme à la 83e face à Molina.

- X. Schlager (4) : associé à Seiwald dans le double pivot autrichien, Xaver Schlager s’est illustré très tôt dans la rencontre. Aux côtés de Posch, il a réalisé un tacle glissé décisif dans sa surface pour empêcher Lautaro Martínez de conclure. Malgré cela, l’arbitre a finalement désigné le point de penalty après intervention de la VAR. Une décision difficile à comprendre pour les Autrichiens, mais qui est restée sans conséquence grâce à l’échec de Lionel Messi. Une entame marquante pour le milieu autrichien, qui a été plutôt discret ensuite. Il aura principalement couru après le ballon dans cette rencontre, sans jamais vraiment peser au milieu de terrain.

- Seiwald (5) : le joueur de Leipzig occupait le cœur du milieu de terrain et avait notamment la responsabilité de surveiller Enzo Fernández. Très impliqué dans le travail défensif, il a passé une grande partie de la première période à couper les circuits argentins. Ses interventions face à Lionel Messi ont particulièrement retenu l’attention, notamment à la 30e minute lorsqu’il est intervenu à deux reprises avec autorité sur l’Argentin sans commettre la moindre faute. Tant l’Albiceleste a dominé en seconde période, il a, lui aussi, eu du mal à exister…

- Sabitzer (6) : leader technique de cette sélection autrichienne, Marcel Sabitzer évoluait dans le trio de soutien de Gregoritsch avec une position souvent excentrée sur le côté gauche. Très actif dans les premières minutes, le joueur du Borussia Dortmund a tenté de faire parler sa qualité de frappe dès la 14e minute, sans réussite. Il s’est ensuite montré dangereux par la qualité de ses centres, notamment deux minutes plus tard. Très entreprenant, il a également obtenu un corner grâce à une nouvelle tentative du pied gauche repoussée par Cristian Romero (22e). Il a très bien frappé un coup franc à l’entrée de la surface, repoussé des deux poings par Dibu Martinez (54e). L’un des meilleurs autrichiens.

- Wanner (5) : auteur de 5 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues avec le PSV cette saison, Paul Wanner évoluait en soutien de Gregoritsch avec une grande liberté. Pourtant, son positionnement a continuellement ressemblé à celui d’un second attaquant. Très porté vers l’avant, il a multiplié les appels dans le dos de la défense argentine et a rarement décroché pour participer à la construction du jeu, cherchant avant tout à étirer le bloc adverse. Trop discret dans l’ensemble, il a été remplacé par Marko Arnautović (67e). Le meilleur buteur de l’histoire de cette sélection autrichienne n’a pas pu faire mieux que son prédécesseur.

- Schmid (4) : positionné sur l’aile droite, l’attaquant du Werder Brême, auteur de 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, avait fort à faire face à Facundo Medina dans son couloir. Le défenseur marseillais s’est montré particulièrement solide dans les duels et a limité les espaces dans son dos. Bien aidé par ses milieux de terrain, il a empêché Schmid de prendre véritablement l’ascendant au cours de cette première période. Complètement fantomatique encore ensuite, il a été remplacé par Patrick Wimmer (78e). Il a réalisé une grosse faute sur Nico Gonzalez (90e+1).

- Gregoritsch (4) : seul en pointe de l’attaque autrichienne, l’attaquant d’Augsbourg, auteur de 6 buts toutes compétitions confondues cette saison, était opposé à la complémentaire charnière centrale composée de Martinez et Romero. Peu servi, il a eu beaucoup de mal à exister offensivement durant ce premier acte. Frustré par le faible nombre de ballons touchés, il a régulièrement décroché afin d’apporter du soutien au milieu de terrain et participer à la construction du jeu. Ses meilleures interventions sont finalement venues dans le travail défensif, à l’image de ce ballon récupéré devant Lionel Messi juste avant la pause. L’attaquant aura réalisé un match frustrant, n’ayant quasi eu aucune occasion à se mettre sous la dent. Remplacé par Carney Chukwuemeka (85e) en fin de match.