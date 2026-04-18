Chelsea - Manchester United : les compositions officielles

Malheur au vaincu ce soir ! Chelsea reçoit Manchester United dans son antre de Stamford Bridge et, plus qu’à l’accoutumé, aucune des équipes ne voudra perdre. Du côté des Blues, rien n’est assuré pour une qualification en coupe d’Europe la saison prochaine, eux qui sont à égalité de points avec Brentford et Bournemouth et à moins de trois points d’un Brighton, Everton et Sunderland. Quant à Red Devils, Aston Villa pourrait les dégager du podium et Liverpool les retirer des places qualifications pour la Champions League.

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Liam Rosenior compte sur un 4-2-3-1. De retour de suspension, Enzo Fernandez est bien dans le double-pivot au côté de Caicedo, mais depuis sa sortie sur le Real Madrid, l’Argentin n’a pas récupéré son brassard de capitaine. Il y aura deux Français sur la pelouse avec Gusto et Fofana. Delap a été préféré à Joao Pedro pour le poste de numéro 9. Mickael Carrick utilise le même dispositif que l’ancien coach de Strasbourg. En défense centrale, ce sera une doublette expérimentale avec Heaven et Mazraoui replacé dans l’axe du fait de l’expulsion de Martinez face à Leeds et de la blessure de Yoro. Mainoo retrouve une place dans l’entrejeu au côté de Casemiro. Mbeumo est titulaire en tant qu’ailier droit.

Les compositions officielles :

Chelsea : Sanchez - Gusto, Fofana, Hato, Cucurella - Caicedo, Enzo - Estevao, Palmer, Neto - Delap

Manchester United : Lammens - Dalot, Mazraoui, Heaven, , Shaw - Casemiro, Mainoo - Mbeumo, Fernandes, Cunha - Sesko