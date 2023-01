MU : le coup de gueule de David De Gea contre la ligue anglaise

La suite après cette publicité

Manchester United a laissé filer ses premiers points de l’année 2023 face à Crystal Palace mercredi (1-1), l’occasion pour David De Gea d’évacuer sa frustration. Le portier espagnol, qui a dû s’incliner en toute fin de match sur un coup-franc de Michael Olise, n’a pas digéré la suspension de Casemiro pour la rencontre face à Arsenal dimanche (17h30), et l’a fait savoir à la ligue anglaise.

«Casemiro est une énorme perte. Mais je ne comprends pas pourquoi Arsenal ne joue pas la même semaine que nous. On joue pendant qu’eux se reposent, et maintenant, on perd l’un de nos meilleurs joueurs. Je ne comprends vraiment pas», a regretté l’international espagnol (45 sélections) au micro de Sky Sports. Pour rappel, la rencontre entre les Red Devils et les Eagles avait été reportée en septembre dernier à la suite du décès de la Reine Elizabeth II.

À lire

Mercato : Manchester United prépare le terrain pour Harry Kane