OM, Igor Paixão : «je n’imaginais pas que ça allait être aussi difficile»

Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Igor Paixão signe une première saison correcte en France (5 buts, 6 passes décisives en 25 matches de L1). Depuis quelques matches, l’ancien pensionnaire de Feyenoord est d’ailleurs très présent (3 assists, 1 but lors de ses 4 derniers matches). Un état de forme performant qui pourrait être un atout pour l’OM dans le sprint final. Mais le Brésilien a avoué qu’il ne pensait pas galérer autant pour être au niveau en Ligue 1.

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« Comme vous avez vu lors des matches, je suis dans une bonne dynamique. J’ai de la confiance, c’est très important pour un joueur. J’ai la confiance du coach, de mes coéquipiers. Je suis très heureux, je suis bien physiquement. Je viens d’un championnat inférieur à la Ligue 1. Il fallait être prêt. Je suis arrivé blessé, il fallait donner le maximum pour être bien physiquement. (…) Comme je l’ai déjà dit, ce sont deux championnats différents (la L1 et l’Eredivisie, ndlr). Ici, c’est peut-être plus physique. Il y a une mentalité qui est autre, physiquement c’est difficile, il fallait que je travaille, que je sois en forme. Par conséquent, ça a une influence, donc j’ai travaillé tous les jours au niveau de la force. Je n’imaginais pas que ça allait être aussi difficile », a-t-il confié à la veille d’affronter Metz.