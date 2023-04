Liga : L’incroyable quadruplé de Taty Castellanos terrasse le Real Madrid

La route vers un nouveau titre de champion d’Espagne semble toute tracée pour le Barça. Vainqueurs de l’Atlético de Madrid ce week-end (1-0), les Blaugranas ont gardé leurs distances sur leur principal concurrent, le Real Madrid. En retard de 11 points, les Merengues n’ont déjà plus beaucoup d’espoir à l’heure de se déplacer sur la pelouse de Gérone, lever de rideau de cette 31e journée de Liga, qui verra demain les Culés se rendre à Vallecas pour y défier le Rayo. Si le championnat s’éloigne, il faut tout de même concrétiser cette 2e place et surtout garder sa concentration avant la demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City dans deux semaines.

Difficulté supplémentaire, Ancelotti devait se passer des services d’Alaba, Benzema, Ceballos, Courtois, Hazard et Mendy. C’est donc une équipe largement amoindrie et assez inédite avec Lunin, Nacho et Asensio notamment qui débutait. Ce manque de rythme ne se voyait pas immédiatement puisque le club de la capitale démarrait plutôt entre cette première grosse occasion de l’homme en forme du moment, Rodrygo (1e) et ce tir de Valverde (6e). À l’inverse, Gérone concrétisait sa première opportunité de la rencontre après un joli mouvement collectif côté gauche conclu par la tête de Castellanos (1-0, 11e). Le début du récital pour l’Argentin.

Premier quadruplé en Liga au XXI siècle contre le Real

Le Real affichait une impression de ne pas être complètement entré dans son match. Seul Vinicius désarçonnait la défense adverse, quitte à s’agacer lui-même et à sortir de son match. Il n’empêche que c’est le Brésilien qui offrait une balle de but manquée à Rodrygo (23e). Encore une fois la réussite fuyait les Madrilènes, alors qu’elle était totale côté catalan. Sur l’action suivante, Militao laissait filer le ballon et Castellanos au but pour inscrire son doublé (2-0, 24e). Le rythme ne retombait pas à l’image de ces tentatives de Valverde (26e) et Tsygankov (28e). Cela profitait enfin à la Casa Blanca. Elle revenait dans le match avec cette tête de Vinicius à bout portant sur ce bon centre d’Asensio (2-1, 34e).

Une promesse sans lendemain car dans la foulée, Gérone frôlait de reprendre un break d’avance avec des opportunités de (37e), Riquelme (38e) et Couto (45e+1). Un avant-goût de la seconde période puisque dès le retour des vestiaires, Castellanos s’offrait un triplé (3-1, 46e). L’attaquant prêté par New York City rejoignait alors une prestigieuse liste constituée de Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Carlos Soler, tous triple buteur face au Real. Sauf que lui en marquait même un 4e sur ce nouveau centre venu de la droite (4-1, 62e), éparpillant les dernières chances des troupes d’Ancelotti. Le nouvel exploit de Vinicius pour la réduction de l’écart de Vazquez ne suffisait pas (4-2, 85e). À cause du premier quadruplé inscrit contre lui au XXIe siècle en Liga, le Real s’incline lourdement en Catalogne et scelle, s’il ne le savait pas déjà, le destin de cette Liga.

Enfin dans l’autre match dont le coup d’envoi était donné à 19h30, Osasuna l’a emporté 1-0 sur le terrain de Cadix. Garcia Santos a inscrit l’unique but de la soirée à l’heure de jeu (62e). Malgré l’expulsion en fin de match d’Abde (86e), les Rojillos ont tenu le score et poursuivent leur belle saison avec cette 8e place au classement. Les Andalous sont quant à eux 15es, deux points devant le premier relégable.