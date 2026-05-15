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Real Madrid : Kylian Mbappé est accusé de mensonge

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Hier soir, le Real Madrid s’est imposé 2 à 0 en Liga face à Oviedo. Sur le banc, Kylian Mbappé (27 ans), qui a été sifflé à son entrée en jeu, a avoué après le match qu’il s’agissait d’un choix du coach car lui se sentait apte pour débuter la partie. «Je n’ai aucun problème avec Arbeloa. Il m’a dit ce soir que j’étais le quatrième attaquant de l’équipe derrière Vini, Gonzalo et Mastantuono. Il faut respecter la décision de l’entraîneur. Chacun a ses propres idées et sa propre philosophie. Je dois travailler pour être meilleur qu’eux afin d’avoir le meilleur temps de jeu. Je l’accepte et je joue le temps qu’on me donne. J’ai fait une passe décisive à Jude et il faut toujours rester positif (…) J’étais prêt à être titulaire. Je n’en veux pas à l’entraîneur, je vais travailler dur pour retrouver ma place dans le onze de départ.»

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Une sortie qui a mis le feu aux poudres. Arbeloa a démenti les propos de son joueur. Qui croire ? Du côté de la presse espagnole, on a tendance à être du côté de l’entraîneur. «Mbappé, je ne te crois pas», a lancé un journaliste d’El Chiringuito qui l’a accusé de mensonge hier soir. Un autre a ajouté : «Mbappé est un problème.» Dans un sondage publié sur X par El Chiringuito, 8000 followers ont indiqué être du côté d’Arbeloa. Mbappé, lui, n’a recueilli qu’un peu plus de 800 soutiens. La fin de saison promet d’être tendue dans la capitale espagnole.

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