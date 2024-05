La BLB Cup, le tournoi international organisé par Benoît et Loïc Badiashile

Chez les Badiashile, le football est une affaire de famille. Loïc (26 ans) est gardien de l’équipe espagnole de Burgos. Benoît (23 ans) défend, lui, les couleurs de Chelsea. Véritables passionnés de ballon rond, les deux frères s’investissent auprès des jeunes joueurs. Ils ont d’ailleurs lancé la BLB Cup, un tournoi international qui a pour objectif de devenir un rendez-vous référence. Cette édition 2024, organisée au SC Malesherbois Foot, se déroulera sur deux week-ends.

Les 11 et 12 mai, les U11 ouvriront le bal. La semaine suivante, les 18 et 19 mai, ce sera au tour des U13 d’entrer en piste dans la commune du Loiret (Le Malesherbois). Plusieurs écuries françaises seront présentes comme le Red Star, l’AS Monaco, Amiens ou encore des clubs comme Brétigny, Cergy-Pontoise ou Fontainebleau. Mais ce n’est pas tout. Des équipes jeunes de Chelsea, Benfica, Porto, Everton, l’Athletic Bilbao ou de La Gantoise seront aussi de la partie. Une belle fête du ballon rond en perspective et mise en place par Loïc et Benoît Badiashile, qui est le seul joueur français de ce niveau à organiser un tournoi d’une telle envergure.