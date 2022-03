OM : les confessions de Dimitri Payet sur son retour au sommet !

La suite après cette publicité

Les montagnes russes, voilà comment on pourrait résumer l'exercice 2020-2021 de Dimitri Payet sous les couleurs phocéennes. Auteur d'un début de saison sans saveur et en désaccord affiché avec André Villas-Boas, ancien coach de l'OM, le meneur de jeu international français (38 sélections, 8 buts) a progressivement retrouvé sa pleine influence sur le jeu marseillais. Sous l'impulsion de Jorge Sampaoli, arrivé au club le 8 mars 2021, le numéro 10 olympien a ainsi terminé l'année en trombe (4 buts et 7 passes décisives lors des 12 dernières journées) et n'a clairement pas ralenti le rythme. Fort de 9 réalisations pour autant d'offrandes cette saison, le Réunionnais assume pleinement son rôle de leader technique et charismatique de l'OM. De quoi oublier cette violente altercation avec Florian Thauvin et ces sifflets du Vélodrome encore très critique à son égard il y a quelques mois ? Pas vraiment pour l'intéressé bien qu'il relativise.

«C'était peut-être la plus grosse crise que je vivais ici mais ce n'était pas la première. Ça ne sera certainement pas la dernière non plus, donc je relativisais. Je savais qu'il fallait être bon sur le terrain pour mettre fin à cet épisode, alors j'ai travaillé. Pour retrouver mon niveau», reconnaissait tout d'abord Dimitri Payet dans cet entretien accordé à L'Equipe. En difficulté il y a tout juste un an, celui qui fêtera ses 35 ans le 29 mars prochain semble pourtant en pleine possession de ses moyens. Un rendement convaincant que l'ancien stéphanois analyse aussi à travers l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais.

«On a eu une discussion très brève parce qu'on s'est tout de suite compris. Il m'a fait comprendre ce qu'il attendait de moi et ce qu'il fallait faire pour être sur le terrain. Entre la confiance qu'il m'a accordée immédiatement et le style de jeu qu'il a mis en place, tout était réuni pour que je m'épanouisse. On a eu une discussion très brève parce qu'on s'est tout de suite compris. Il m'a fait comprendre ce qu'il attendait de moi et ce qu'il fallait faire pour être sur le terrain. Entre la confiance qu'il m'a accordée immédiatement et le style de jeu qu'il a mis en place, tout était réuni pour que je m'épanouisse». En confiance, soutenu par ses dirigeants, Payet peut ainsi réciter librement sa partition et proposer son football tel qu'il l'entend. Un renouveau général que le Marseillais analyse également à l'aune d'une plus grande maturité.

«Depuis les violences que j'ai subies dans les stades, je dois être le premier à ne pas attiser cette haine et à amener le calme !»

«Je suis quelqu'un de droit. Peut-être qu'à un moment donné le courant ne passait plus, ou que je me suis senti trahi... Dès qu'il y a une cassure, les choses deviennent plus compliquées, car j'ai un caractère assez fort et le pardon est difficile de mon côté. (...) Je fonctionne beaucoup au mental, à l'affectif. Je prends ma part des responsabilités mais je ne prendrai pas tout non plus. Je suis quelqu'un d'explosif, qui aimait parler à chaud. J'essaie de prendre du recul désormais et de réfléchir avant de parler car ça peut vite s'envenimer et se retourner contre vous. Aujourd'hui, j'essaie de contrôler mes émotions.» Plus posé, Payet avoue également avoir été marqué par les graves incidents dont il a été la cible (contre l'OGC Nice et face à l'OL).

Une forme de «haine» le poussant dès lors à adopter un comportement différent : «que ce soit mes conférences de presse où je charriais, souvent avec du second degré, ou mes célébrations un peu poussées à l'extérieur, des mots déplacés envers un arbitre. Depuis les violences que j'ai subies dans les stades, je dois être le premier à ne pas attiser cette haine et à amener le calme». Prêt à assumer la pression du Vélodrome qu'il juge comme «un moteur» pour lui-même, Payet s'est enfin pleinement affirmé dans le vestiaire. N'hésitant pas à bousculer ses coéquipiers, celui qui lançait récemment «il va falloir dégonfler un peu les têtes», au micro d'Amazon Prime après la défaite face à Clermont (0-2) sait aussi que l'implication de tout un groupe est la condition sine qua none d'une fin de saison heureuse.

«Quand on gueule, on a plus de mal à entendre que quand on parle et qu'on explique. Après, il y a beaucoup d'ego dans un vestiaire, il faut faire attention à ce qu'on dit pour ne pas froisser la fierté de certains, ce que je peux comprendre car j'en ai aussi. Mais il faut aussi savoir être ferme, se dire les choses sans prendre de pincettes», reconnaissait à ce titre le Phocéen avant de revenir sur ses propos suite au revers concédé face aux Clermontois : «je tiens à préciser que je m'inclus dans tout ce que je dis, et même, je me place en premier. Un vestiaire, ce n'est pas ''Amour, Gloire et Beauté''. Il y a des bons moments mais aussi des mauvais, il y a des tirages de chignon, il y en aura toujours, c'est comme ça». Son chignon, Dimitri Payet continue en tout cas de l'arborer sur les terrains de Ligue 1. Calme, réfléchit et désireux de porter tout un groupe, celui qui affirme «se bonifier comme le vin» poursuit ainsi sa marche en avant avec la même envie débordante de faire lever les foules réunies dans l'antre du Vélodrome.