C3 : le Fenerbahçe de Kanté et Guendouzi prend l’eau contre Nottingham Forest

Sale soirée pour le Fenerbahçe de N’Golo Kanté, qui disputait ce soir son premier match de Coupe d’Europe depuis trois saisons. Titulaire aux côtés de Matteo Guendouzi, le champion du monde 2018 n’a pas pu éviter la lourde défaite des siens, battus 3-0 à domicile par Nottingham Forest. L’international brésilien Murillo avait débloqué la situation d’un but exceptionnel, qui trahissait son poste de défenseur central.

Il partait du milieu de terrain, résistait à Kanté et autre adversaire, avant de placer une frappe lointaine du gauche (21e, 0-1). L’autre international brésilien, Igor Jesus, inscrivait le but du 2-0 sur corner (43e, 0-2), avant d’être passeur décisif pour Gibbs-White à la limite du hors-jeu (50e, 0-3). Nottingham Forest prend une option sérieuse pour la qualification en 1/8e de finale de Ligue Europa, comme Genk, tombeur du Dinamo Zagreb (1-3). De son côté, Bologne s’est imposé à Brann (0-1) grâce à Santiago Castro, encore une fois, alors que le Celta Vigo a aussi respecté la tradition du soir en signant un succès à l’extérieur face au PAOK (1-2).

Les résultats de 18h45 :