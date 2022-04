PL : Mikel Arteta meilleur entraîneur du mois de mars

Belle consécration pour Mikel Arteta. L'entraîneur d'Arsenal est désigné meilleur entraîneur de Premier League du mois de mars. C'est la deuxième récompense individuelle cette saison pour la jeune carrière du technicien espagnol, en poste chez les Gunners depuis décembre 2019.

Tout comme son concurrent et rival Tottenham, l'Arsenal de Mikel Arteta a enregistré trois succès sur quatre possibles en championnat en mars dernier, notamment face à Leicester et Aston Villa. Neuf points qui permettent aux Londoniens de retrouver le top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions à moins de deux mois de la fin de la saison.

