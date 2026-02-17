L’Atlético offre une prolongation de contrat à Julián Álvarez

Auteur jusqu’ici d’une saison contrastée sur le plan individuel avec l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez reste tout de même une arme fondamentale de l’attaque des Colchoneros. Avant son but face au FC Barcelone en 1/2 finale aller de la Coupe du Roi jeudi (4-0), l’avant-centre de 26 ans restait sur une série compliquée, même si ses chiffres actuels (12 buts et 6 passes décisives en 34 matches) restent pour le moins honorables.

Malgré son rendement contrasté, l’ex-attaquant de River Plate et de Manchester City reste extrêmement convoité sur le marché européen. En Angleterre, Arsenal, Chelsea ou Manchester United surveillent attentivement sa situation, tandis que le FC Barcelone demeurerait son option préférée. Une piste toutefois freinée par les exigences financières des Colchoneros, qui ont déjà repoussé une offre de 120 M€ d’Arsenal. Conscients de cet intérêt croissant, les dirigeants madrilènes ont pris les devants en proposant une prolongation à Álvarez, selon Sport. Pour rappel, l’international argentin (49 sélections) est sous contrat avec l’Atlético jusqu’en 2030.