PSG : Renato Marin, Gabriel Moscardo, Khalil Ayari, le début de saison contrasté des joueurs prêtés

Yoram Zagué (20 ans/Pafos)

Pur produit de la formation parisienne, Yoram Zagué compte 11 apparitions avec les Franciliens pour 1 but. Lancé par Luis Enrique lors d’un match contre Clermont le 6 avril 2024, le latéral droit a connu une saison dernière compliquée. Prêté au Danemark, il avait raté son passage à Copenhague (2 buts et 1 passe décisive en 15 matches). Son prêt a été cassé et il a été envoyé à Eupen en Belgique (2 buts et 1 passe décisive en 8 matches). Une saison marquée par des soucis avec la justice pour excès de vitesse. Prêté cet été à Pafos du côté de Chypre, il a disputé 5 rencontres avec ses nouvelles couleurs. Titulaire lors des deux premiers matches de championnat, il a ensuite laissé sa place au Brésilien Bruno. Pour le moment, les deux sont en concurrence, mais le joueur passé par l’Olympiakos et le Sheriff Tiraspol part avec une longueur d’avance.

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Renato Marin (19 ans/Nacional)

Un an après son arrivée de l’AS Roma, Renato Marin a été envoyé en prêt pour gagner de l’expérience. Le jeune gardien italo-brésilien n’a disputé que 3 matches la saison dernière pour 2 clean-sheets et a rejoint le club portugais du Nacional. Au sein du club de Funchal, Renato Marin a disputé 7 rencontres et s’impose comme un numéro un. Cependant, le début de saison de son équipe est mitigé avec une quinzième place et 15 buts concédés. Renato Marin n’a eu qu’un seul clean-sheet mais il a aussi arrêté un penalty contre le Vitoria Guimarães. Plutôt solide malgré la défaite 2-0 contre le Sporting CP, il va vivre une saison animée avec un club qui va se battre pour le maintien.

Gabriel Moscardo (20 ans/Espanyol de Barcelone)

Arrivé à l’hiver 2024 comme son compatriote Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo n’a lui pas porté le maillot du Paris Saint-Germain. Avec un premier raté à Reims (10 apparitions) et un autre mitigé à Braga (39 matches disputés) où il a montré une aisance comme défenseur central, le natif de Taubaté a rejoint cette fois l’Espanyol de Barcelone. Et il n’a pas encore oublié le PSG comme il l’avait expliqué à Mundo Deportivo : «mon rêve, c’est de jouer au PSG, mais pour l’instant, je me consacre à 100 % à l’Espanyol. Je suis convaincu que je sais jouer comme je le faisais au Corinthians, avec joie et personnalité. J’aurai l’occasion de le prouver chaque semaine.» Les débuts étaient compliquées puisqu’il a débuté 2 matches sur le banc. Titulaire deux fois en quatre apparitions, il doit pour le moment ronger son frein. Au sein d’une équipe catalane quinzième de Liga, le Brésilien n’arrive toujours pas à prendre son envol pour le moment.

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Kalil Ayari (21 ans/Dunkerque)

La merveille d'Ayari pour égaliser !

Quel but du crack de Dunkerque qui permet aux siens de revenir à hauteur de Saint-Étienne ! pic.twitter.com/5QTJIJnXhn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 12, 2026

Arrivé à l’été 2025 en provenance du Stade Tunisien, Khalil Ayari n’a jamais eu l’occasion de jouer en équipe première. Appelé avec la Tunisie pour la Coupe du Monde, il a été envoyé du côté de Dunkerque pour se perfectionner. Titulaire, il s’est imposé sur les quatre derniers matches et compte sept apparitions pour 1 réalisation. Avec le onzième de Ligue 2, il a notamment marqué un joli but contre l’AS Saint-Étienne de l’extérieur de la surface. Bien installé, il montre des choses encourageantes et sera une attraction du côté du club du nord de la France.