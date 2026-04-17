Le boss de Chelsea lâche ses vérités sur Liam Rosenior et les cibles du mercato estival

Chelsea déçoit cette saison. Après avoir dépensé environ 340 M€ cette saison pour se renforcer, le club londonien traverse une forte zone de turbulences depuis le début de l’année 2026. Enzo Maresca a claqué la porte, Liam Rosenior a été sorti de Strasbourg en urgence pour le remplacer, les Blues ont été sèchement éliminés de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain (5-2, 3-0) et Chelsea court le risque de ne pas disputer la prochaine édition de la plus prestigieuse des coupes d’Europe.

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Rosenior confirmé

Sixième du classement, l’équipe de Rosenior compte quatre points de retard sur le cinquième (Liverpool) et son état de forme ne rassure pas. Le club londonien n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs de championnat et a perdu ses trois derniers. À six matches du terme, les Blues sauront-ils redresser la barre ? Présent au CAA’s World Congress of Sports à Los Angeles, l’un des patrons de Chelsea, Behdad Eghbali, a fait le point sur la situation. À commencer par ce qu’il juge comme l’un des tournants de la saison des Blues : le départ inattendu de Maresca.

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« Notre politique a toujours été de ne pas procéder à des changements d’entraîneur principal en cours de saison. Nous évaluons bien sûr et demandons des comptes non seulement à l’entraîneur, mais aussi à l’équipe dirigeante et à l’équipe sportive, mais cela se fait généralement en été, et non pendant la saison. Ce n’est pas un changement que nous voulions opérer. C’est un changement qui a eu un impact quelque peu négatif sur la saison, lorsque l’on modifie les systèmes et l’effectif, et c’est une situation dont nous devons nous sortir. Il nous reste six matchs en Premier League et une demi-finale de FA Cup à venir. Quand on reçoit un coup de poing au visage, il faut riposter, il faut se relever et se battre. Et cela va, je l’espère, en dire long sur le caractère de cette équipe », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sky Sports.

Recruter plus de joueurs confirmés

Eghbali attend un sursaut d’orgueil de son équipe, mais jure que Liam Rosenior sera maintenu la saison prochaine malgré les rumeurs de départ prématuré ayant fait les gros titres de la presse anglaise ces dernières semaines. « Je pense que la priorité est la stabilité, et franchement, instaurer cette stabilité au niveau de l’entraîneur est l’une des choses que nous n’avons pas encore bien faites, et c’est quelque chose que nous nous efforçons d’améliorer. En ce qui concerne Liam (Rosenior), nous avons eu l’occasion de travailler avec lui quotidiennement pendant plus de 18 mois, nous savions donc à quoi nous attendre. Nous pensons qu’il possède toutes les qualités nécessaires pour réussir ici. Il a très bien démarré. Nous avons connu cinq ou six matchs difficiles ces derniers temps, mais je pense que nous soutenons Liam. Bien sûr, ce sont les résultats qui comptent, mais nous pensons qu’il peut réussir sur le long terme. »

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Enfin, Eghbali a conclu son intervention en évoquant le mercato. Si le départ de quelques éléments tels qu’Alejandro Garnacho n’est pas exclu, le boss des Blues indique que Chelsea souhaite corriger le tir en recrutant davantage de joueurs confirmés. « L’idée était de recruter et de former des joueurs d’élite capables, franchement, de s’entendre et d’apporter cette stabilité à l’équipe. Nous n’en sommes encore qu’à la 40e ou 50e minute de ce processus. L’objectif est de garder, de recruter, de retenir, de récompenser et de prolonger les contrats de certains des meilleurs joueurs du monde. Je pense que nous avons fait certaines choses bien, beaucoup de choses bien. Nous devons nous améliorer sur certains points, recruter davantage de joueurs confirmés à ce stade du projet, pour passer au niveau supérieur et être constants dans la durée. » Le message est passé.