PSG : la Juventus se plaint publiquement du prix de Randal Kolo Muani

Courtisé par la Juventus, Randal Kolo Muani (27 ans) pensait pouvoir enfin être transféré définitivement chez la Vieille Dame. Malheureusement pour lui, la direction bianconera peine à trouver les liquidités nécessaires et le PSG a décidé de siffler la fin de la récréation, comme nous vous l’avons révélé. Aujourd’hui, le nouveau patron du club transalpin est sorti du silence.

La suite après cette publicité

Et pour Giovanni Carnevali, les exigences financières du PSG sont trop élevées. « Les demandes sont trop élevées, soit on parvient à un accord, soit on se tournera vers un autre joueur. La demande dépasse les 45 millions d’euros. Aujourd’hui, il est facile d’acheter, il suffit de dépenser, mais les montants sont élevés », a-t-il confié, dans ses propos relayés par Sky Italia.