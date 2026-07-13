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PSG : la Juventus se plaint publiquement du prix de Randal Kolo Muani

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Randal Kolo Muani @Maxppp

Courtisé par la Juventus, Randal Kolo Muani (27 ans) pensait pouvoir enfin être transféré définitivement chez la Vieille Dame. Malheureusement pour lui, la direction bianconera peine à trouver les liquidités nécessaires et le PSG a décidé de siffler la fin de la récréation, comme nous vous l’avons révélé. Aujourd’hui, le nouveau patron du club transalpin est sorti du silence.

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Et pour Giovanni Carnevali, les exigences financières du PSG sont trop élevées. « Les demandes sont trop élevées, soit on parvient à un accord, soit on se tournera vers un autre joueur. La demande dépasse les 45 millions d’euros. Aujourd’hui, il est facile d’acheter, il suffit de dépenser, mais les montants sont élevés », a-t-il confié, dans ses propos relayés par Sky Italia.

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