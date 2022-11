FC Nantes : la réaction de Franck Kita après le tirage

Une affiche de prestige. Voilà ce qui attend le FC Nantes d'Antoine Kombouaré lors des barrages de Ligue Europa les 16 et 23 février prochains. Opposés à la Juventus Turin, les Canaris tenteront de créer l'exploit pour se hisser en huitièmes de finale. Interrogé après le tirage, Franck Kita, le directeur délégué général du FC Nantes, a livré son sentiment.

La suite après cette publicité

«On ne pouvait pas faire mieux, on va jouer contre une institution du football, on va jouer comme si chaque match était le dernier. Vivement le mois de février. Quand on arrive à sortir des poules, deuxième d’un groupe difficile, quand on joue les 16es on sait qu’on va jouer un top club, c’est chose faite, on va jouer sans aucune pression et on va essayer de se faire plaisir», a ainsi déclaré le dirigeant nantais au micro de Canal + avant de dire un mot sur la Juve : «c’est un top club, cinquième de son championnat, soyons réalistes, ça va être un match difficile mais on va donner le maximum. (...) Petit poucet ? Non outsider». Rendez-vous en février.