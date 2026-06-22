Argentine - Autriche : les compositions officielles

Ce lundi, l’Argentine défie l’Autriche, pour une belle affiche de cette Coupe du monde 2026 (à suivre en direct sur Foot Mercato. Pour cette deuxième rencontre dans le groupe J prévue sur la pelouse du Dallas Stadium (coup d’envoi à 19 heures), l’Albiceleste comptera bien sûr sur la présence d’Emiliano Martinez dans les buts. Il a devant lui une défense à quatre formée par Facundo Medina, Lisandro Martinez, Cristian Romero et Nahuel Molina. Au milieu de terrain, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez et Thiago Almada forment le quatuor avec devant eux un duo connu : le capitaine et inusable Lionel Messi, qui pourrait devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde seul devant Miroslav Klose s’il venait à marquer, et Lautaro Martinez.

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En face, l’Autriche évolue dans un schéma en 4-2-3-1. Alexander Schlager est titulaire dans les buts. Devant lui, il a une défense à quatre formée par Konrad Laimer, Kevin Danso,Stefan Posch et David Alaba. Plus haut, on retrouve Seiwald et X.Schlager dans le double pivot tandis que Sabitzer, Wanner et Schmid sont en soutient de Gregoritsch, aligné en pointe.

Les compositions officielles :

Argentine :

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Autriche :

Lundi 22 juin

France - Irak (23h) sur beIN Sport 1 et M6

Mardi 23 juin