Maxime Dupé quitte Toulouse pour Anderlecht

Le RSC Anderlecht a officialisé l’arrivée de Maxime Dupé, formé au FC Nantes, en provenance du Toulouse FC. Le gardien français avait rejoint le club toulousain en 2020. Après deux saisons en Ligue 2, le portier de 30 ans avait été promu en Ligue 1 avec le TéFéCé au terme de l’exercice 2021-2022. La saison dernière, il a notamment remporté la Coupe de France avec Toulouse. Il a également porté le brassard de capitaine lors des derniers matches.

Maxime Dupé a signé un contrat pour les deux prochaines saisons avec les Mauve et Blanc. «Avec 83 matches en Ligue 1 et 102 matches en Ligue 2, Maxime apporte aux Mauve et Blanc une bonne dose d’expérience et de leadership. Au Sporting, il portera le numéro 1», peut-on notamment lire dans le communiqué du club belge publié sur son site internet.

