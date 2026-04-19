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Liga Portugal

Benfica : scène hilarante entre un journaliste et Mourinho autour de son avenir

Par Allan Brevi
1 min.
Mourinho @Maxppp

Toujours aussi imprévisible face aux médias, José Mourinho a une nouvelle fois fait le show en conférence de presse. Interrogé sur son avenir au Benfica la saison prochaine, le technicien portugais a préféré esquiver la question avec humour plutôt que d’entrer dans le fond du sujet. Fidèle à son style, il a répondu avec malice : « je ne peux pas le garantir. Est-ce que toi, tu peux garantir que tu travailleras encore pour ta chaîne l’année prochaine ? », renvoyant ainsi la pression sur son interlocuteur.

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IM🇵🇹
Journalist: "Can you guarantee that you'll still be at Benfica next season?"

José Mourinho: "I can't guarantee. Can you guarantee that you'll still be working for your TV channel next year?"

Journalist: "I can, because no one else wants me."

Brilliant😂
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L’échange a rapidement pris une tournure plus légère lorsque le journaliste a répliqué avec autodérision : « oui, je peux, parce que personne d’autre ne veut de moi ». Une réponse qui a déclenché les rires dans la salle et détendu l’atmosphère. Encore une séquence qui illustre parfaitement la personnalité de Mourinho, capable de transformer une question sensible sur son avenir en moment marrant. Quant à son avenir ? Affaire à suivre.

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