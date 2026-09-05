L’OM poursuit son partenariat avec Jul

Une prolongation à l’OM ! Privé de recrues cet été, l’Olympique de Marseille a annoncé ce samedi la prolongation de sa synergie avec le label D’Or et de Platine pour la saison à venir. Le renouvellement de ce partenariat avec la marque fondée par le rappeur Jul vient consolider une alliance devenue emblématique sur la Canebière et existante depuis 2023 maintenant.

La suite après cette publicité

𝐎𝐌 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐞 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐫𝐭 ! 💙🤍



Le partenariat avec 𝐥𝐞 𝐉 👽 continue 🤝



𝗡𝗼𝘂𝘀 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝘃𝗶𝘃𝗲 𝗹'𝗢𝗠, 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗮̀ 𝗺𝗼𝗻 𝐛𝐞𝐰 🫡 pic.twitter.com/AGNCNMki5O — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 5, 2026

Dès ce dimanche face au Paris FC, le logo de l’artiste marseillais étrennera un nouvel emplacement sur la tunique des Ciels et Blancs et sera floqué sur le haut du dos, au-dessus du nom des joueurs. «L’OM et D’Or et de Platine poursuivront tout au long de la saison leur collaboration autour de différentes activations, avec la volonté de continuer à faire vivre un partenariat profondément ancré dans l’identité et la culture marseillaises, à mi-chemin entre football et musique», explique l’OM dans son communiqué.