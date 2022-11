PSG : Hugo Ekitike revient sur ses discussions avec Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Auteur de son premier but avec le Paris Saint-Germain lors du récital parisien face à l'AJ Auxerre (5-0), Hugo Ekitike (20 ans) s'est montré soulagé en zone mixte. L'occasion également pour l'ancien buteur du Stade de Reims de revenir sur ses échanges avec Christophe Galtier.

Présent en conférence de presse, le coach parisien est, lui aussi, revenu sur ces discussions. «Hugo avait demandé à échanger avec moi. C’est très structuré la manière dont on a eu notre échange. Il rongeait son frein, il était dans la frustration. Je lui disais de profiter de chaque instant dans les séances et être au contact des meilleurs joueurs au monde. Je lui disais qu’il était dans un effectif incroyable. La progression passe par les matchs et les minutes jouées». Le numéro 44 du PSG doit désormais confirmer.