Menu Rechercher
Commenter 1
UEFA Nations League

Portugal : Cristiano Ronaldo est à l’aéroport de Copenhague

Par Aurélien Macedo
Danemark Portugal

Quittant la sélection portugaise et se dirigeant vers une sortie par la petite porte, Cristiano Ronaldo (41 ans) va quitter le Danemark où il était rassemblé avec ses coéquipiers. Le jet privé du portugais avait décollé de Madrid en début de soirée et vient d’arriver à Copenhague.

La suite après cette publicité

Selon A Bola, le capitaine lusitanien est arrivé en voiture dans un aéroport privé avec la tenue d’entraînement du Portugal et va s’envoler. Le départ de Cristiano Ronaldo est acté et il va laisser la sélection et ses coéquipiers derrière lui.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Portugal
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Portugal Flag Portugal
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier