Portugal : Cristiano Ronaldo est à l’aéroport de Copenhague

Quittant la sélection portugaise et se dirigeant vers une sortie par la petite porte, Cristiano Ronaldo (41 ans) va quitter le Danemark où il était rassemblé avec ses coéquipiers. Le jet privé du portugais avait décollé de Madrid en début de soirée et vient d’arriver à Copenhague.

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Selon A Bola, le capitaine lusitanien est arrivé en voiture dans un aéroport privé avec la tenue d’entraînement du Portugal et va s’envoler. Le départ de Cristiano Ronaldo est acté et il va laisser la sélection et ses coéquipiers derrière lui.