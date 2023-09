Manchester United : Erik ten Hag fixe ses conditions pour le retour de Jadon Sancho

La suite après cette publicité

Le communiqué n’était pas vraiment attendu. Hier, alors que la trêve internationale était en train de s’achever, Manchester United a publié un message infirmant de la mise à l’écart de Jadon Sancho de l’équipe première. «Jadon Sancho restera sur un programme d’entraînement personnel loin du groupe de l’équipe première, en attendant la résolution d’un problème de discipline dans l’équipe.» En d’autres termes, il s’entraîne seul en attendant que son cas soit réglé.

Sa relation avec Erik tan Hag a pris un coup lors de la dernière journée de Premier League. Non convoqué lors de la défaite des Red Devils à Arsenal, l’Anglais n’avait pas aimé les explications publiques de son entraîneur. Celui-ci évoquait une mauvaise semaine d’entraînement. «Je n’accepterai pas que l’on dise des choses complètement fausses, je me suis très bien comporté à l’entraînement cette semaine. Je crois qu’il y a d’autres raisons à cette affaire que je n’évoquerai pas, j’ai été un bouc émissaire pendant longtemps», avait-il répondu sur les réseaux sociaux.

Ten Hag réclame des excuses

Ce message a été lu plus de 60 millions de fois. Depuis, il a été retiré, mais la tension, elle, est toujours présente. Il ne sera pas de la réception de Brighton demain (16h). Ten Hag n’accepte pas que son autorité soit contestée. Comme avec Cristiano Ronaldo l’an passé, il prend le problème à bras le corps, peu importe le joueur qu’il a en face de lui. Quitte à être dans le frontal. Malgré ses Ballons d’Or, CR7 a fini par quitter le club. Sancho et son transfert à 85 M€ ne pèseront sans doute pas lourd non plus.

Au moins que. Sky Sports affirme ce matin que l’ancien du BvB a une chance de revenir dans le groupe pour les jours à venir. Grâce à l’entremise de certains membres du club et du vestiaire, le canal reste ouvert entre les deux hommes. Ten Hag exige des excuses personnelles de la part du joueur pour lui et pour le club. Si cette condition est respectée, Sancho pourra faire son retour. Il reste une personne appréciée au sein du club même si sa façon de faire en a choqué plus d’un. Comme tout le monde, il a droit à une seconde chance.