Rennes : Martin Terrier a des envies d’équipe de France

Interviewé par Prime Video, l’attaquant du Stade Rennais Martin Terrier a expliqué qu’il avait envie de prochainement jouer avec l’équipe de France. Le Français de 25 ans, qui a connu 13 sélections avec les Espoirs, aimerait enfin être appelé par Didier Deschamps. D’autant que le Breton réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière, lui qui a inscrit 21 buts et délivré 5 passes décisives en 43 matches disputés avec la formation rouge-et-noir.

« Honnêtement, je n'y pense pas mais après c'est sûr que le fait de m'associer à l'équipe de France, ça valorise aussi mon travail au quotidien et mes qualités. C'est aussi l'un de mes objectifs à l'avenir. J'ai goûté à l'équipe de France chez les Espoirs donc une fois qu'on a goûté à ça, on a envie d'aller voir plus haut », a déclaré Terrier. Les Bleus joueront quatre matches en juin à l’occasion de la Ligue des Nations.