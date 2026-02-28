Une nouvelle révolution adoptée ce weekend va métamorphoser la Coupe du Monde 2026

A quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, le football mondial s’apprête à vivre bien plus qu’une simple fête planétaire. Ce Mondial à 48 équipes, déjà historique par son format élargi et son envergure géographique inédite, pourrait devenir le théâtre d’une véritable révolution réglementaire. Car derrière l’excitation populaire et les promesses d’un spectacle XXL, une volonté ferme anime les instances, à savoir rendre le jeu plus fluide, plus juste et plus crédible. Depuis plusieurs saisons, le constat est implacable. Le temps effectif de jeu diminue, les ruses dilatoires se multiplient, et l’agacement des supporters grandit face à des séquences hachées par des simulations, des contestations incessantes et des remplacements interminables. La Coupe du Monde 2026 pourrait ainsi devenir le laboratoire grandeur nature d’un football modernisé, décidé à frapper fort contre les dérives qui ternissent son image.

Il faut dire que les polémiques arbitrales n’ont jamais été aussi fréquentes. Chaque week-end, dans les grands championnats européens comme ailleurs, les débats enflammés sur les mains, les hors-jeu millimétriques, ou les cartons distribués à tort alimentent plateaux télé et réseaux sociaux. L’introduction de la VAR n’a pas éteint la controverse, mais elle l’a toutefois déplacée. Si la technologie permet aujourd’hui de tracer des lignes au centimètre près, elle n’a pas résolu le débat philosophique sur ce qu’est réellement un avantage ou une position illicite. Consciente de cette tension permanente, l’International Football Association Board (IFAB), gardienne des Lois du Jeu, tient ce week-end sa 140e assemblée générale à Hensol, au Pays de Galles. L’objectif est d’adopter une ligne dure contre les comportements antisportifs, en particulier ceux liés aux pertes de temps. Un consensus semble enfin émerger sur ce point précis, bien plus que sur l’interprétation des mains ou l’évolution du hors-jeu. Et les décisions prises entreront en vigueur dès le 1er juin, soit à temps pour bouleverser la physionomie du Mondial nord-américain.

Plusieurs règles bientôt adoptées

La première mesure phare concerne le chronomètre, nouvel arbitre invisible des matches. Forte du succès de la règle imposant huit secondes aux gardiens pour dégager le ballon après l’avoir capté. Une règle venue remplacer une ancienne limite de six secondes devenue purement théorique. L’IFAB s’apprête à élargir ce principe. Désormais, les dégagements au pied et les remises en jeu devront, eux aussi, être effectués dans un délai strict de huit secondes : trois secondes initiales, puis un décompte visible de cinq secondes effectué par l’arbitre. En cas de dépassement, la sanction sera immédiate et lourde avec l’attribution d’un corner à l’adversaire pour un dégagement tardif, ou une remise en jeu inversée. Fini les gardiens qui déplacent le ballon à répétition, frappent le poteau avec leurs crampons ou temporisent ostensiblement pour casser le rythme. Fini aussi les touches traînant en longueur pour casser la dynamique adverse. Dans un tournoi aussi intense qu’une Coupe du Monde, ces détails pourraient peser lourd dans la balance et transformer la gestion des fins de match. Mais la révolution ne s’arrête pas là avec une autre cible prioritaire qui concerne les blessures opportunes. Après une phase test lors de la Coupe arabe 2025, la règle devrait être confirmée.

Tout joueur nécessitant plus de huit secondes de soins devra quitter le terrain pendant 60 secondes, laissant son équipe temporairement en infériorité numérique. Une exception est prévue si la faute commise par l’adversaire entraîne un carton jaune ou rouge, afin d’éviter de pénaliser une victime réelle. L’idée est de dissuader les simulations et les crampes soudaines qui surgissent opportunément lorsque l’équipe mène au score. Seul bémol, impossible d’appliquer cette exclusion temporaire au gardien de but, ce qui pourrait ouvrir la porte à de nouvelles stratégies inattendues. Dans le même esprit, les remplacements seront limités à dix secondes à partir de l’affichage du numéro par le quatrième arbitre. Au-delà, l’équipe évoluera à dix jusqu’au prochain arrêt de jeu. Enfin, la VAR verra son champ d’action élargi puisqu’elle pourra désormais intervenir sur des corners mal accordés menant à un but, comme le défend de longue date Pierluigi Collina, et corriger un second carton jaune injustifié, sans pour autant réexaminer chaque première faute. Quant au hors-jeu, le débat reste ouvert, notamment autour de la proposition légère d’Arsène Wenger visant à ne sanctionner qu’un dépassement complet du corps du défenseur. Autant de chantiers qui dessinent les contours d’un football plus strict, plus rapide et peut-être plus spectaculaire dès l’été 2026. Ce week-end, au Pays de Galles, l’International Football Association Board pourrait faire basculer l’avenir du football avec des décisions majeures attendues qui entreront en vigueur dès la Coupe du Monde et promettent de transformer durablement le jeu.