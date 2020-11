Diogo Jota déjà comme un poisson dans l'eau à Liverpool

«Game changer». C'est par ces mots que le Liverpool Echo désignait Diogo Jota (23 ans), recrue estivale de Liverpool, au sortir de la victoire des Reds contre West Ham ce week-end (2-1, 7e journée de Premier League). Il faut dire qu'à chaque fois que Jürgen Klopp fait appel à l'attaquant portugais, recruté pour près de 50 M€ à Wolverhampton cet été, il se passe quelque chose.

Entré en jeu contre les Hammers, le natif de Massarelos, rapide et adroit dans la zone de vérité, a offert la victoire aux siens avec un but dans les dernières minutes sur un service de Xherdan Shaqiri. C'est déjà son quatrième but toutes compétitions confondues depuis son arrivée chez les Scousers (en 9 apparitions au total), le deuxième en sortant du banc de touche. Un impact qui ravit évidemment son entraîneur.

Flamboyant avec les Reds et le Portugal

«Il est bon, comme tous les joueurs devraient l'être lorsqu'ils viennent chez nous ! Il est dans une grande forme, il a 23 ans et possède déjà une bonne expérience. C'est vraiment un bon garçon et une superbe recrue ! Nous savions que cela ne lui prendrait pas longtemps pour s'adapter vu le niveau d'intensité chez les Wolves », s'est enthousiasmé le coach allemand en conférence de presse ce lundi. Toujours sur un nuage depuis sa signature, le nouveau n° 20 semble marcher sur l'eau, avec un sourire qui ne le quitte plus.

Sa forme étincelante, il l'a exportée en sélection du Portugal. Il a inscrit 3 réalisations en 4 capes depuis le début de l'édition 2020 de la Ligue des Nations, dont un doublé contre la Suède (3-0, 4e journée). Les deux seules fois où il a démarré avec le maillot national, il a d'ailleurs scoré. Liverpool et le Portugal ont leur nouveau porte-bonheur.