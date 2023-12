Comment expliquer la déchéance du Séville FC ?

En Espagne, depuis plus d’une décennie, la hiérarchie est très claire. Le FC Barcelone et le Real Madrid se tirent la bourre tout en haut de la pyramide, suivis de très près par l’Atlético de Madrid, qui parvient, de temps en temps, à se mêler à la course au titre. Et derrière ce trio infernal, c’est Séville qui a longtemps occupé cette place de quatrième plus gros club du pays, s’étant emparé d’une place qui appartenait avant principalement à Valence. Seulement, depuis quelques temps, les Andalous sont dans le dur. Il y a eu cette victoire en Europa League la saison dernière, c’est vrai, mais elle est venue maquiller une saison désastreuse en championnat. C’est le nouvel élan insufflé par l’arrivée de Mendilibar qui avait permis au club de remonter un peu la pente, tant en Liga que sur la scène européenne.

Cette saison, cette dynamique positive de la deuxième partie de saison dernière s’est vite effacée et l’équipe a particulièrement mal commencé, avec une équipe actuellement treizième, trois petits points au-dessus de la zone rouge. Les Sévillans n’ont même pas réussi à se qualifier pour les prochains tours de leur compétition fétiche, l’Europa League, ayant terminé à une triste quatrième place dans un groupe de Ligue des Champions pas si relevé que ça sur le papier. Clairement, Séville est en crise. Il y a des raisons sportives, tout d’abord. L’effectif est ainsi probablement bien moins bon que lors d’exercices précédents sur le papier. Club habitué à vendre ses meilleurs éléments chaque été tout en trouvant des remplaçants d’un niveau et d’un potentiel similaire voire meilleur, Séville s’est souvent loupé ces dernières années. La superbe charnière centrale composée de Diego Carlos et de Jules Koundé n’a par exemple jamais été remplacée qualitativement.

Des soucis en interne

Surtout, il y a un manque de stabilité flagrant. Cette politique de trading de joueurs porte donc préjudice, là où en Espagne, la tendance est plutôt à la stabilité. Des équipes comme la Real Sociedad ou même les voisins du Betis, qui conservent un énorme noyau dur depuis des années déjà, se sont ainsi emparés des places européennes disponibles grâce à des groupes bien rodés et cette capacité à conserver leurs meilleurs éléments. Difficile - dans le cas de Séville - d’être compétitif en changeant la moitié de l’équipe tous les ans à partir du moment où les nouveaux arrivants ne sont pas au niveau. Une instabilité dans le vestiaire, mais pas que. Monchi, qui était déjà assez critiqué, a par exemple quitté le club l’été dernier. S’il avait eu un peu plus de mal à faire parler sa magie sur le mercato depuis un moment, il restait un homme fort de la maison qui garantissait tout de même une certaine sécurité et sérénité en interne. Il était aussi le paratonnerre du club dans les moments durs. Son successeur, Victor Orta, a réalisé un mercato estival particulièrement mauvais et enchaîne les décisions un peu douteuses, comme la nomination de l’entraîneur uruguayen Diego Alonso, qui n’a gagné aucun des 12 matchs qu’il a dirigés…

Avec la nomination de Quique Sanchez Flores, Séville a déjà connu 3 entraîneurs différents cette saison. Pire encore, il y a eu 5 coachs sur les 15 derniers mois, soit un changement d’entraîneur tous les 3 mois en moyenne. Difficile, dans ses conditions, d’espérer quoi que ce soit… Là aussi, la comparaison avec les autres clubs fait mal. Du côté de Girona, on a par exemple continué de faire confiance à Michel la saison dernière, quand l’équipe enchaînait les mauvais résultats. Et maintenant, les Catalans sont premiers et leur entraîneur en le principal artisan, en plus d’être salué comme l’un des tous meilleurs coachs du moment par l’opinion publique et par les experts. On est évidemment obligé de mentionner la crise institutionnelle que traverse le club, avec des guerres de clan et le président Pepe Castro qui va quitter ses fonctions. José María Del Nido Carrasco, vice-président et fils d’un ancien président, avec qui il est par ailleurs en froid, devrait prendre le relais.

Séville est un club très divisé en interne, où Monchi réconciliait un peu tout ce beau monde, et une fois parti, la guerre est repartie de plus belle. Une situation compliquée depuis des années d’ailleurs, et on peut le dire, les bons résultats obtenus sur la scène européenne ont souvent été l’arbre qui cachait la forêt d’un club loin d’être si stable et exemplaire que ça dans sa gestion. Il y a effectivement aussi des problèmes financiers évidents, et Séville est loin de faire partie des bons élèves du championnat espagnol de ce côté-là. La dette du club s’élève ainsi à 90 millions d’euros. Ce qui, forcément, aura une influence négative pour le mercato à venir. Autant dire que Quique Sanchez Flores a du pain sur la planche.