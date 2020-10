Atlético : Luis Suarez fait bien mieux que ses prédécesseurs

Après quatre rencontres de Liga, Luis Suarez affiche des lignes statistiques intéressantes. Il totalise ainsi trois buts et une passe décisive, le tout en 216 minutes. Impliqué sur un but toutes les 54 minutes comme le souligne AS, il fait donc mieux que des joueurs comme Falcao, Forlan ou Antoine Griezmann, les anciennes stars offensives de l'Atlético.

Toujours est-il que, dans le jeu, l'attaquant uruguayen n'est pas forcément à son avantage. Des chiffres brillants à remettre dans leur contexte, puisque deux de ces buts et la passe décisive ont été réalisés lors de la première journée face à Granada (victoire 6-1), quand il est entré dans un match déjà plié. Lors des duels face à Huesca et Villarreal, il n'a pas brillé, comme il a aussi eu du mal à se distinguer le week-end dernier contre le Celta malgré un but.

