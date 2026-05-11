La Bosnie-Herzégovine dévoile la première liste pour la Coupe du monde 2026

Tombeuse de l’Italie en barrages pour la Coupe du monde 2026, la Bosnie-Herzégovine a obtenu sa deuxième participation après avoir connu l’édition 2014. Ainsi, les Bosniens se retrouvent dans le groupe B avec le Canada, le Qatar et la Suisse. Souhaitant s’extraire de la phase de poules, les Dragons s’avancent avec leurs forces vives.

Ainsi, on retrouve l’attaquant de Schalke 04, Edin Dzeko, en attaque ainsi que certains cadres bien connus comme Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica) ou encore Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart). Précieux durant les éliminatoires, les pépites Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzbourg) et Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) sont bien là tout comme le Lensois Nidal Celik.

La liste de la Bosnie-Herzégovine

Gardiens : Nikola Vasilj (Sankt. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka) et Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Défenseurs : Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria) et Nidal Celik (RC Lens)

Milieux : Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Kalsruhe), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen) et Armin Gigovic (Young Boys de Berne)

Attaquants : Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzbourg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) et Edin Dzeko (Schalke 04)

Réservistes Tarik Karic (Velez Mostar), Mladen Jurkas (Borac Banja Luka), Arjan Malic (Sturm Graz), Emir Karic (Sturm Graz), Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz), Ifet Dakovac (Akron Togliatti), Dario Saric (Antalyaspor), Amer Gojak (Rijeka) et Haris Hajradinovic (Kasimpasa)