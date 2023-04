Tottenham : les joueurs vont rembourser les supporters présents à Newcastle

Tottenham vit une saison très difficile. Et malgré le départ d’Antonio Conte, les problèmes persistent. Dimanche, les Spurs se sont inclinés 6 à 1 à Newcastle. La défaite de trop pour les supporters. Conscients de leurs soucis, les joueurs ont décidé de faire un geste en direction des fans. En effet, ils ont publié un communiqué de presse commun sur le compte Twitter officiel du club londonien.

«En tant qu’équipe, nous comprenons votre frustration, votre colère. Ce n’était pas assez bon. Nous savons que les mots ne suffisent pas dans des situations comme celle-ci, mais croyez-nous, une défaite comme celle-ci fait mal. Nous apprécions votre soutien, à domicile et à l’extérieur, et dans cet esprit, nous aimerions rembourser aux fans le coût de leurs billets de match de St James’ Park. Nous savons que cela ne change rien à ce qui s’est passé dimanche et nous donnerons tout pour arranger les choses contre Manchester United jeudi soir quand, encore une fois, votre soutien signifiera tout pour nous. Ensemble et seulement ensemble pouvons-nous faire avancer les choses.» Le message est passé.

