Strasbourg : c’est fait pour Karim Coulibaly

Strasbourg tient un nouveau renfort pour sa défense selon Sky Allemagne. Un accord définitif a été trouvé avec le Werder Brême pour le transfert de Karim Coulibaly. Le Racing va débourser 20 millions d’euros fixes, auxquels pourront s’ajouter 5 millions d’euros de bonus. Le club allemand a également négocié une clause lui permettant de récupérer 10 % sur une future revente du joueur. Les négociations se sont poursuivies jusqu’à ces dernières heures avant d’aboutir à un accord complet et la visite médicale du défenseur de 19 ans est désormais imminente.

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Strasbourg mise ainsi une somme importante sur l’un des jeunes défenseurs qui s’est installé en Bundesliga la saison dernière. Coulibaly a disputé 27 rencontres de championnat avec le Werder Brême, inscrivant un but. Le club allemand pourrait surtout réaliser une très belle opération financière puisqu’il avait récupéré le joueur librement à l’été 2024 en provenance de Hambourg. Deux saisons seulement après son arrivée à Brême, Coulibaly s’apprête donc déjà à découvrir la Ligue 1 sous les couleurs strasbourgeoises.