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Romelu Lukaku se fait massacrer en Turquie !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Lukaku entre en jeu @Maxppp
Aston Villa 6-0 Fenerbahce

Sale temps pour les stars de Fenerbahçe ! Etrillés sur la pelouse d’Aston Villa mercredi soir (6-0), les joueurs du club stambouliote prennent très cher après cette humiliation. A commencer par Mason Greenwood, titulaire sur le côté droit. Mais il n’est pas le seul, et même les remplaçants en prennent pour leur grade. Ainsi, Romelu Lukaku s’est fait lyncher, sur la télé turque.

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« Lukaku, quelle honte ! Tu ne te vois pas, tu ne te regardes pas ? Mon frère, je te dis de ne plus manger après 18 heures, tu prends du poids. Engage un diététicien, engage un coach sportif personnel. Comment Lukaku a-t-il pu marquer autant de buts ? Est-ce vraiment le vrai Lukaku qui est venu ? Vous ne pouvez pas nous tromper », a lancé Sinan Engin, ancien milieu de Besiktas, consultant sur la chaîne Asist Analiz. Lukaku a remplacé Muriqi à la 69e minute.

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