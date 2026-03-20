Manchester City : un premier candidat se déclare pour succéder à Pep Guardiola

Sommes-nous en train de vivre les dernières semaines de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City ? En mai prochain, cela fera 10 ans que le technicien catalan dirige l’équipe et après un dernier exercice difficile terminé à la 3e place, à 13 points de Liverpool, voilà que cette saison est encore une fois compliquée. Jamais depuis son arrivée à l’Etihad Stadium, il n’a perdu le titre de champion d’Angleterre deux fois d’affilée. Cela risque d’être une première puisque les Skyblues sont à 9 longueurs derrière Arsenal, avec un match en moins certes, mais à seulement 8 journées de la fin.

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Pire encore, il y a eu cette élimination aussi logique qu’inattendue il y a encore 10 jours dès les 8es de finale de Ligue des Champions, face au Real Madrid qui plus est. Malgré une dernière année de contrat restante, l’entraîneur de 55 ans arrive peut-être à la fin d’un cycle. La finale de FA Cup dimanche contre Arsenal (17h30) décidera peut-être de son sort… C’est entre les mains de sa direction mais voilà déjà qu’un homme se déclare pour prendre la suite et il se trouve que le City Group le connaît bien puisqu’il s’agit de Michel, en place à Gérone depuis 2021. Il a obtenu de grands résultats en faisant monter le club en Liga.

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Michel : «je me sens prêt»

Il est même parvenu à qualifier les Blanquivermells en Ligue des Champions il y a deux ans. «Oui, je me sens prêt, mais je ne sais pas s’ils (les dirigeants) le voient de la même façon. Je me sens capable d’entraîner n’importe quelle équipe, car j’adopte une approche humaine, axée sur la culture sportive, le jeu de qualité et l’obtention de résultats», affirme le Catalan de 50 ans au podcast La Otra Grada dans des propos retranscrits par AS. Selon lui, il a toutes les capacités à succéder à Guardiola et révèle qu’il prend même des cours d’anglais, au cas où…

«Je n’ai pas de baguette magique pour apaiser les égos, mais je sais m’adapter et j’ai vraiment envie de vivre cette expérience». Ses résultats à Gérone parlent pour lui, malgré deux dernières saisons plus délicates, avec actuellement une 12e place en Liga. «Les dirigeants ont compris la philosophie, le projet. Ils l’ont toujours respecté. En tant qu’entraîneur, c’est là que je me suis senti le plus épanoui. Dans les moments difficiles, ils n’ont jamais dévié du projet, de notre façon de faire. Et cela n’arrive pas partout», assure celui qui reste un grand admirateur de Guardiola. «Je suis très reconnaissant de son aide. Le fait qu’il nous prête des joueurs est très positif. Echeverri, Vitor Reis… Cet été, il a dit à Echeverri qu’il faisait une erreur en allant au Bayer, qu’il aurait dû venir à Gérone». Le message est passé.