Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Bournemouth : Adrien Truffert a toujours les Bleus en tête

Par André Martins
1 min.
Adrien Truffert @Maxppp

Après cinq saisons au Stade Rennais, Adrien Truffert a rejoint Bournemouth cet été pour 17 millions d’euros, bonus compris, afin de remplacer Milos Kerkez, transféré à Liverpool. En grande forme depuis le début de son aventure en Premier League, où il a disputé l’intégralité des sept premières journées, le latéral gauche de 23 ans a confié dans les colonnes de L’Équipe qu’il pense toujours aux Bleus.

La suite après cette publicité

« Tout joueur a ça dans un coin de la tête. Après, c’est un peu bateau, mais il faut être performant en club sur la durée pour être appelé. Je me focalise sur ma progression et ce qui doit venir après viendra », a-t-il déclaré. Truffert a participé aux JO 2024 avec l’équipe de France olympique, s’inclinant en finale face à l’Espagne. Pour rappel, il a connu une sélection avec les Bleus de Didier Deschamps, lors d’une défaite au Danemark (2-0) en septembre 2022.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Bournemouth
France
Adrien Truffert

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
France Flag France
Adrien Truffert Adrien Truffert
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier