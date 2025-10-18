Bournemouth : Adrien Truffert a toujours les Bleus en tête

Après cinq saisons au Stade Rennais, Adrien Truffert a rejoint Bournemouth cet été pour 17 millions d’euros, bonus compris, afin de remplacer Milos Kerkez, transféré à Liverpool. En grande forme depuis le début de son aventure en Premier League, où il a disputé l’intégralité des sept premières journées, le latéral gauche de 23 ans a confié dans les colonnes de L’Équipe qu’il pense toujours aux Bleus.

« Tout joueur a ça dans un coin de la tête. Après, c’est un peu bateau, mais il faut être performant en club sur la durée pour être appelé. Je me focalise sur ma progression et ce qui doit venir après viendra », a-t-il déclaré. Truffert a participé aux JO 2024 avec l’équipe de France olympique, s’inclinant en finale face à l’Espagne. Pour rappel, il a connu une sélection avec les Bleus de Didier Deschamps, lors d’une défaite au Danemark (2-0) en septembre 2022.