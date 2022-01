Liverpool : Jürgen Klopp positif au Covid-19 et absent contre Chelsea

Pour le choc de la 21e journée de Premier League, Liverpool (3e, 41 pts) doit se rendre ce dimanche après-midi (17h30) à Stamford Bridge pour y affronter Chelsea (2e, 42 pts). Mais pour ce déplacement, les Reds devront faire sans leur entraîneur Jürgen Klopp.

Via un communiqué, le club anglais a annoncé ce samedi que le technicien allemand avait été testé positif au coronavirus. C'est donc son adjoint Pepijn Lijnders qui s'occupera de l'équipe.

Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result.