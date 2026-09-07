Daniel Riolo fracasse l’OM

L’OM traverse déjà une période délicate en ce début de saison. Battu pour la deuxième fois en trois journées de Ligue 1, cette fois au Vélodrome par le Paris FC (2-3), l’OM a livré une prestation qui inquiète, et particulièrement Daniel Riolo. Après un été agité par les nombreux départs et les incertitudes liées au mercato, l’éditorialiste de RMC estime que la fin du mercato devait pourtant permettre aux Marseillais de retrouver de la stabilité. « Malgré tout le bordel estival, à partir du moment où mardi tout s’arrêtait (fin du mercato en France) et qu’on pouvait se remettre à travailler et envisager quelque chose avec les joueurs que l’OM, je ne pouvais pas envisager, et je ne peux toujours pas, de les voir en deuxième partie de tableau », a-t-il expliqué dans l’After Foot.

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Mais c’est surtout le contenu affiché contre le Paris FC qui a fortement interpellé Riolo. Il estime que les difficultés de l’OM dépassent les simples considérations tactiques et concernent également la confiance du groupe. « Mais quand je vois la prestation de ce soir, je me dis que tous, coach, joueurs, ils m’ont tous l’air d’avoir un petit souci et le petit souci est dans la tête, le mental, la perte de confiance. Ok ils font un match valeureux et courageux mais comme des petits », a-t-il lâché. Très sévère sur le jeu marseillais, il a également lancé : « dans le jeu, la création du jeu, l’OM n’a rien fait. L’OM s’est fait manger au milieu. » Avant d’ajouter : « devant, sauf Gouiri, pour le reste je n’ai rien vu en termes de jeu, de création. » Pour Riolo, l’OM a donc montré de l’envie, mais sans parvenir à véritablement maîtriser son match : « j’ai vu de l’envie, un peu de courage, mais c’est comme s’il subissait le contexte et qu’il n’arrivait pas à en sortir. »