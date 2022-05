La Juventus dévoile son nouveau maillot domicile 2022/23 !

La Juventus a présenté ce vendredi son maillot domicile pour la saison 2022-2023. L'équipementier adidas a conçu une tunique assez innovante, comme souvent avec les Bianconeri.

Honneur à la Vieille Dame en Italie. Assurée de terminer dans le top 4 de Serie A en fin de saison et donc de disputer une nouvelle fois la Ligue des champions l'année prochaine, la Juventus a manqué le coche en finale de la Coppa Italia contre l'Inter, qui aurait pourtant pu sauver un exercice 2021-2022 assez terne dans le piémont.

La suite après cette publicité

Si une page va se tourner avec le départ inévitable de Paulo Dybala cet été, un an après celui de Cristiano Ronaldo qui aura laissé des traces, les regards sont désormais tournés vers l'avenir du côté du Juventus Stadium. Preuve en est, la Juve vient de dévoiler, avec adidas, le nouveau maillot domicile que porteront les joueurs de Massimiliano Allegri tout au long de la saison 2022-2023. Ce qui constitue la première annonce du genre dans la Botte.

Un concept innovant

Habituée à casser les codes traditionnels depuis qu'elle habille le club turinois (depuis 2015 et jusqu'en 2027 pour 51 M€ hors bonus par saison), la marque aux trois bandes a une nouvelle fois fait le choix de l'innovation. Une décision qui en surprendra probablement plus d'un et qui divisera peut-être les amoureux de la Vecchia Signora.

Cette tunique se présente certes sous un aspect a priori fidèle à l'histoire de la Juventus, puisque le noir et le blanc sont évidemment mis à l'honneur. Toutefois, ce sont les bandes noires verticales qui interpellent. Ces dernières sont en effet composées de petits motifs sous forme de triangles noirs, contrairement à d'habitude, où le noir uni est privilégié, comme sur celui de la saison 21-22.

Visuellement, ce choix apporte un look assez moderne au maillot home qu'arboreront Juan Cuadrado, Adrien Rabiot, Dušan Vlahović et leurs partenaires sur les pelouses italiennes et européennes l'an prochain. Le logo de la Juventus, sous les trois étoiles dorées, est noir, tout comme celui d'adidas et ses trois bandes situées comme toujours au niveau des épaules, ainsi que le col.

Exit le sponsor 4XE sur l'avant du maillot

Le sponsor maillot principal du club transalpin, Jeep, est lui représenté en noir et entouré d'un blanc vif, de manière électrique avec des éclairs, pour mieux le faire ressortir. Contrairement à la saison précédente, durant laquelle la célèbre marque de 4x4 avait fait apparaître sous Jeep le nom de son nouveau modèle électrique le 4XE, le marquage se contentera uniquement de Jeep, et ce n'est pas pour nous déplaire... La marque automobile, propriété du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles), sponsor de la Juve depuis la saison 2012-2013, rapporte 45 M€ par exercice aux Bianconeri à travers le contrat prolongé en décembre 2020 liant les deux parties jusqu'au 30 juin 2024.

Le maillot domicile 2022-2023 de la Juventus est disponible à la vente en co-exclusivité sur Foot.fr au prix de 70€ pour les enfants et 90€ pour les adultes !