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Trophées UNFP 2026 : Pierre Sage élu meilleur entraîneur de Ligue 1

Par Samuel Zemour
1 min.
Pierre Sage @Maxppp

Pierre Sage a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 après une saison remarquable à la tête du RC Lens. Le technicien lensois, pour sa première saison complète sur le banc d’un club de Ligue 1, a été préféré à de gros noms, comme Luis Enrique (PSG), Paulo Fonseca (Lyon), Olivier Pantaloni (Lorient) et Bruno Genesio (Lille).

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Grâce à sa belle saison sur le banc des Sang et Or, Pierre Sage a permis à Lens de se qualifier directement en Ligue des Champions la saison prochaine, avec une deuxième place assurée et une finale de Coupe de France qu’il disputera le 22 mai prochain, contre Nice. Cette récompense vient saluer la montée en puissance de l’ex-coach de l’Olympique Lyonnais, qui a tenu à livrer un hommage à Jean-Louis Gasset et Rolland Courbis, décédés cette année.

Pub. le - MAJ le
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