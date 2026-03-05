PL : Tottenham s’enfonce face à Crystal Palace

Engagé dans une course au maintien, Tottenham a un peu plus sombré ce jeudi soir face à Crystal Palace. Dans le cadre de la 29e journée de Premier League, les Spurs ont encore chuté. Si Solanke avait ouvert le score (1-0, 34e), les locaux ont finalement sombré dans la foulée. Juste avant la pause, Sarr égalisait sur penalty (1-1, 40e) et le temps additionnel du premier acte changeait le cours de ce match.

Larsen donnait l’avantage à Palace avant que Sarr ne fasse le break (1-3, 45+7e). Au retour des vestiaires, le tableau d’affichage n’évoluait finalement plus et Crystal Palace enfonçait un peu plus Tottenham. Au classement, Palace est 13e alors que Tottenham reste 16e et en danger.