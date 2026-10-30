Le nouveau rôle de Bellingham au Real Madrid, les révélations d’Enzo Fernandez sur la Coupe du Monde

Jude Bellingham enfin utilisé à son plein potentiel

Le Real Madrid semble avoir trouvé la meilleure manière d’utiliser Jude Bellingham. José Mourinho a installé l’Anglais en numéro 10 et veut avant tout le voir évoluer proche du but. À Valdebebas, la connexion entre les deux hommes est même décrite comme excellente. Mourinho l’a surtout libéré d’une partie du travail défensif qui l’éloignait parfois énormément de la surface ces dernières saisons. Bellingham peut désormais participer à la construction tout en restant beaucoup plus présent dans les trente derniers mètres. Avec déjà trois buts et trois passes décisives cette saison, l’Anglais retrouve une influence majeure et Mourinho estime même qu’il peut de nouveau se mêler à la course au Ballon d’Or.

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Enzo Fernandez sait pourquoi l’Argentine a perdu

Le milieu argentin est revenu sur l’état physique de l’Albiceleste au moment d’affronter l’Espagne et a reconnu que son équipe était particulièrement diminuée. « Si on était amoindris physiquement ? Oui, on sortait de deux prolongations dont une contre le Cap-Vert à Miami dans une chaleur et une humidité incroyable. La moitié de l’équipe avait des problèmes physiques. Les dernières semaines étaient épuisantes. Mais l’Espagne nous a battu, il faut féliciter l’adversaire. » Des déclarations qui permettent donc de mieux comprendre dans quel état l’Argentine avait abordé cette finale, sans pour autant chercher d’excuse à la défaite puisque Enzo Fernandez reconnaît lui-même la supériorité espagnole.

Objectif 2038 pour les Bleus

La Fédération française de football souhaite accueillir le prochain Final Four de la Ligue des nations si l’équipe de France parvient à se qualifier. Lyon et Saint-Étienne pourraient accueillir les rencontres, avec notamment la possibilité de disputer la finale au Groupama Stadium. Mais Philippe Diallo voit déjà beaucoup plus loin. Le président de la FFF a confirmé que la France souhaitait également candidater à une future Coupe du monde. Avec le passage à 48 équipes et la nécessité de disposer d’au moins seize grands stades, la France devrait forcément s’associer à un ou plusieurs autres pays. Le Mondial 2038 apparaît donc déjà comme une possibilité pour la Fédération.